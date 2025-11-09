Los Yankees elegidos para perseguir a Luis Robert Jr. en las negociaciones comerciales fuera de temporada

Después de un final decepcionante para la temporada 2025, seguramente habrá algún cambio en el Yankees de Nueva York póngase en fila. Un cambio sugerido podría traer a un chico que ha estado en su radar por un tiempo.

Se espera que los Yankees analicen seriamente Medias Blancas de Chicago jardinero Luis Roberto Jr. esta temporada baja. Y aunque aún no se ha establecido ningún contacto formal, Los primeros indicios sugieren la oficina principal del Bronx ve muchas ventajas en el perfil del joven de 28 años.

En el podcast “Fireside Yankees”Ryan García dijo que personas familiarizadas con la situación citan a Robert como un jugador que los Yankees «creen que puede tener un impacto positivo en su plantilla», y espera que Nueva York al menos «haga una llamada telefónica a los Medias Blancas» en las próximas semanas para explorar cómo sería un acuerdo.

El nombre de Robert tiene permaneció en las juntas comerciales desde hace más de un año, y es posible que finalmente sea el momento adecuado para tomar medidas. Los Medias Blancas están sumidos en una reconstrucción que se ha prolongado más de lo que nadie en Chicago quiere admitir, y Robert (talentoso, atlético y frecuentemente lesionado) se ha convertido en una valiosa moneda de cambio y en un frustrante recordatorio de lo que pudo haber sido.

En 2025, bateó .223 con porcentaje de embase de .297 y OPS de .661 en 110 juegos, sumando 14 jonrones y 33 bases robadas. A primera vista, ese no es el tipo de frase que grita “objetivo de los Yankees”. Pero una mirada más cercana revela por qué Nueva York podría ver más.

Una mirada más cercana revela posibles ventajas ofensivas para Luis Robert Jr.

El OPS esperado de Robert fue de alrededor de .761, aproximadamente 100 puntos más que su número real, lo que sugiere que una fuerte dosis de mala suerte afectó su temporada. Refinamiento en el rango .760-.770 habría colocado a Robert entre los 70 mejores de la liga entre varios bateadores productivos en equipos contendientes como Pete Crow-ArmstrongRandy Arozarena y Alejandro Kirk.

«Estos son muchachos que están firmemente por encima del promedio en ofensiva», enfatizó García.

Defensivamente, Robert sigue siendo de élite. Sus siete carreras de fildeo salvadas y siete outs por encima del promedio en el jardín central la temporada pasada reafirman su valor como uno de los mejores del juego en la posición. Para un equipo como los Yankees, cuya defensa en los jardines ha sido inconsistente en los últimos años, el guante de Robert por sí solo lo convertiría en una incorporación estabilizadora.

“Es un excelente jardinero central”, destacó García. «Tiene grandes instintos. Se mueve muy bien. Su brazo generalmente ha estado por detrás de su alcance a lo largo de su carrera, pero el alcance es de élite, y creo que esa es la herramienta más importante cuando hablamos de un jardinero central».

También hay evidencia de que el enfoque de Robert en el plato mejoró silenciosamente. Su tasa de boletos aumentó al 9,3%, la mejor de su carrera, mientras que su tasa de persecución cayó a su mínimo personal. Hizo más contacto, hizo swing y falló con menos frecuencia y registró una proporción de boletos por ponche casi idéntica al promedio de la liga. En resumen: el proceso parecía mejor, aunque los resultados no lo fueran.

“Creo que hubo avances en su juego, y creo que los Yankees también ven esas cosas”, dijo García.

Y no olvidemos el estatus de primer nivel de Robert en las bases, con 33 bases robadas en sus 110 juegos.

«Es un excelente corredor de bases. Lo ha sido durante toda su carrera», dijo García. «Entonces, sigo creyendo que Luis Robert tiene lo necesario para ser un buen bateador de Grandes Ligas».

El cambio de escenario podría devolver a Luis Robert Jr. al nivel de superestrella

La bandera roja, como siempre, es la salud. Robert aún tiene que jugar más de 145 partidos en una temporada y se ha perdido mucho tiempo en cuatro de los últimos cinco años. Solo ha tenido una campaña completamente saludable desde su debut en 2020, e incluso entonces, ese año se vio acortado por la pandemia.

Aún así, García sugirió que el interés de los Yankees no está ligado a adquirir un jugador perfecto, sólo uno con un camino de regreso para marcar diferencias. Y alguien para quien un cambio de escenario podría ser exactamente lo que necesita.

Jones ha pasado los últimos dos años atrapado en un ambiente perdedor en el lado sur, jugando para una organización que ha caído en disfunción. Una mudanza al Bronx y una casa club construida en torno a la victoria podrían ayudar a desbloquear al jugador que muchos cazatalentos alguna vez proyectaron como un All-Star perenne.

«Este es un tipo que ha jugado para una organización de los Medias Blancas miserablemente mala durante dos años, que no ha tenido nada por qué jugar durante dos años», dijo García.

«No creo que sea una locura sugerir ponerlo en un entorno donde estos juegos importan, donde hay algo por lo que jugar, donde hay una meta alcanzable, donde no hay, ya sabes, solo una infraestructura tóxica a tu alrededor, este entorno tóxico. Creo que si lo alejas de eso y lo pones en una organización como los Yankees donde ganar y ser un ganador, hay algo por lo que jugar. Hay algo por lo que jugar. Hay algo por lo que jugar en un día determinado. Vas a ir a la postemporada. Todo esto lo digo para decir que Luis Robert Jr. es alguien que creo que puede ser un excelente jugador de impacto”.

Los Yankees aún no han llegado a ese punto. No han hecho la llamada. Pero el interés es real, el potencial es obvio y la oportunidad, tanto para Robert como para los Yankees, parece una oportunidad que estaba esperando a suceder.