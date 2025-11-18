Los WR de la estrella de banco de los Cowboys, George Pickens y CeeDee Lamb

El vaqueros de dallas se enfrentó en tercer lugar en su primera serie de la Semana 11 en Monday Night Football contra el Asaltantes de Las Vegas.

Era una situación perfecta tener a 2 de los mejores receptores abiertos de la NFL, CeeDee Cordero y George Pickenscorriendo campo abajo tratando de atrapar la pelota.

En cambio, Lamb y Pickens observaron desde la barrera cómo el mariscal de campo de los Cowboys Dak Prescott corrió hacia su derecha, casi lanzó una intercepción y obligó a Dallas a despejar.

Ni Lamb ni Pickens vieron el campo en la primera serie. parados y mirando juntos por decisión del entrenador en jefe de los Cowboys, Brian Schottenheimer.

«Ha habido problemas con ambos jugadores en cuanto a esfuerzo en el pasado», dijo el comentarista de MNF y mariscal de campo tres veces campeón del Super Bowl. «Este podría ser (el entrenador en jefe) Brian Schottenheimer enviando un mensaje».

Los Cowboys le dijeron a la reportera de ESPN Lisa Salters que fue una «decisión del entrenador» no jugar con Pickens y Lamb en la primera serie y cuando Salters preguntó si era un castigo, le dijeron que Schottenheimer tendría que abordar el tema ya que era su decisión.

“Vaqueros WR CeeDee Cordero y jorge Pickens «Pasé la primera serie de Dallas en el banco», Adam Schefter de ESPN escribió en su cuenta oficial de X.

«Rotura: CeeDee Cordero y jorge Pickens Ninguno de los dos estaba en el campo en absoluto en la primera serie de Dallas”. Arye Pulli de Sleper HQ escribió en su cuenta oficial de X. «Las relaciones públicas de los Cowboys dijeron en la transmisión que fue una decisión de los entrenadores. Parece disciplinaria».