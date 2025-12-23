Los Wizards pierden indefinidamente al joven delantero prometedor debido a una lesión

El Magos de Washington No he tenido mucho de qué entusiasmarme en los últimos años. Han sido una de las peores organizaciones del mundo. NBAno haber llegado a los playoffs en cinco temporadas. Debido a esa inutilidad, los Wizards han tenido varias selecciones altas en el draft.

Washington no sólo ha acumulado muchas selecciones de lotería, sino que también ha adquirido algunos jugadores más jóvenes. Uno de esos jugadores es Cam Whitmore. Pudieron adquirir Whitmore de la Cohetes de Houston por sólo dos selecciones de segunda ronda.

Whitmore se ha perdido los últimos seis partidos por una lesión en el hombro. Desafortunadamente, los Wizards han recibido malas noticias sobre su disponibilidad para las próximas semanas.

El delantero de los Wizards, Cam Whitmore, estará fuera indefinidamente

De acuerdo a Shams Charania de ESPNWhitmore estará de baja por tiempo indefinido debido a una trombosis venosa profunda en su hombro derecho. Inicialmente, el equipo pensó que se trataba simplemente de dolor en el hombro. Desafortunadamente, se ha convertido en un problema mucho mayor.

Sorprendentemente, Whitmore ha estado jugando aproximadamente la misma cantidad de minutos con los Wizards que la temporada pasada con los Rockets. Ha jugado 21 partidos hasta ahora, pero no está claro si podrá regresar esta temporada. Los Wizards esperan convertirlo en un colaborador sólido en el futuro.

Whitmore cayó en el Draft de la NBA a pesar de tener una gran cantidad de talento debido a algunas preocupaciones sobre su capacidad de entrenamiento. La esperanza para él era ganar más tiempo de juego con un equipo en reconstrucción, lo que le permitiría prosperar en un nuevo entorno.

Desafortunadamente para él, las cosas no han sido así hasta ahora. Los Wizards tienen el peor récord de la NBA y Whitmore todavía no encuentra la manera de jugar más de 20 minutos por partido. Ahora tiene que recuperarse de una terrible lesión. Quizás pueda regresar y darle la vuelta.

Los Wizards probablemente tendrán una alta elección de lotería

Con lo malos que son los Wizards nuevamente, es probable que tengan otra selección alta en el Draft de la NBA de 2026. Este draft está muy cargado en la parte superior, por lo que podría ayudar a Washington a salir finalmente de la rutina en la que han estado desde que comenzaron a ocurrir los problemas de lesiones de John Wall.

Si los Wizards todavía estuvieran pagando Bradley Bealestarían en aún más problemas. La buena noticia es que no tienen ese contrato masivo ni el historial de lesiones de Beal en sus libros. Sumar un gran talento en el draft es la mejor oportunidad que tienen de conseguir una superestrella.

Washington ha estado probando esta fórmula durante los últimos años, pero aún no ha funcionado. Quizás el próximo ciclo de draft sea el que finalmente les dé la posibilidad de conseguir a alguien que cambie su suerte. Whitmore espera estar presente para jugar con esa nueva superestrella esperanzada la próxima temporada.