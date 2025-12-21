Los White Sox reciben un mensaje contundente después de fichar a Munetaka Murakami

El 21 de diciembre, un día antes de su Grandes Ligas fecha límite de publicación, ESPN informó, citando fuentes, que el Medias Blancas de Chicago firmó a Munetaka Murakami con un contrato de dos años y 34 millones de dólares.

Murakami aterriza en un mercado importante y una situación sin presión con los Medias Blancas, quienes serán pacientes con él en su transición de Japón a las mayores. Sin embargo, si hay algo que la esperanza de Chicago se traduce en el juego de la MLB, es el poder del jugador de 25 años.

El nuevo jugador de los White Sox conectó 246 jonrones en sus ocho temporadas con los Tokyo Yakult Swallows. Además, los jonrones fueron una debilidad significativa para la alineación de Chicago en 2025, ya que el equipo se ubicó entre los 10 últimos con 165 jonrones. por referencia de béisbol.

Con Murakami ahora en el redil, el ex gerente general de la MLB, Jim Bowden, compartió su opinión sobre la estrella japonesa que optó por firmar con los White Sox en un contrato a corto plazo.

«No se perfila como un bateador de dos o tres hoyos, pero podría ser un bateador de cinco hoyos», dijo Bowden durante una conferencia. Aparición del 21 de diciembre en MLB Network Radio en SiriusXM. «En el peor de los casos, un bateador de seis hoyos que te conecta 35 jonrones, conecta 220 y se poncha 200 veces. Eso es probablemente lo que parece. Pero para los Medias Blancas, donde están en reconstrucción, con Colson Montgomery, es corto.

«No sé si Murakami jugará tercero o primero. Supongo que [that]Gracias a Miguel García, probablemente comience en la tercera base y descubrirán si es lo suficientemente bueno para quedarse allí. Pero simplemente agregaron algo de jugo a ese equipo”.

Los equipos de la MLB tenían miedo de Munetaka Murakami

Bowden también explicó por qué los equipos fueron cautelosos a la hora de comprometerse a un acuerdo a largo plazo con Murakami. A pesar del poder que mostró y la actitud siempre acogedora de los equipos de la MLB hacia los muchachos que pueden batear la pelota fuera del estadio, Murakami tuvo señales de alerta, razón por la cual su firma se produjo en vísperas de la fecha límite.

«Es bastante joven, por eso funciona para los White Sox a los 25 años», señaló Bowden. “Hay mucho swing y error en el juego… Su porcentaje de embase en su carrera en ocho años en Japón, 394, con 265 jonrones.

“Ahora, ¿cuál es el problema? no fue hay mas ofertas? ¿Por qué no consiguió el acuerdo a más largo plazo? Según varios GM OMS Hablé durante las reuniones de invierno, son 1.068 ponches en 3.500 [at-bats]. Es la competición de Dave Kingman que algunos equipos tienen para él. es el completo [fear] que se perderá demasiados bates aquí”.

La estrella de los White Sox, Munetaka Murakami, está apostando por sí mismo

El informe de ESPN revela que varios clubes exploraron la idea de encerrar a Murakami en un contrato a largo plazo a un precio reducido. En cambio, Murakami eligió un contrato más corto con un valor anual más alto, dándole la oportunidad de demostrar su capacidad de adaptarse contra lanzadores de alto nivel de la MLB.

Si ese plan funciona, Murakami regresaría a la agencia libre a los 27 años, posicionado para conseguir un contrato enorme. Ese enfoque refleja casos recientes en los que los actores navegaron por mercados más tranquilos, apostaron por sí mismos con acuerdos a corto plazo y luego obtuvieron recompensas financieras a largo plazo.