Thy Chicago White Entoncesx ha realizado uno de sus mayores movimientos como agente libre en años, firmando al toletero japonés Munetaka Murakami con un contrato de dos años y $34 millones. por Jeff Passan de ESPN.



Es un fichaje monumental para un equipo que no ha realizado ningún fichaje llamativo como agente libre desde que llegó a un acuerdo con el jardinero. andres benintendi allá por 2023.

Murakami, de 25 años, es el campeón de jonrones en una sola temporada en Japón, con 56 jonrones en 2022.

Se esperaba que Murakami firmara un contrato a más largo plazo en la agencia libre, por lo que resulta algo sorprendente que solo durara dos años de su contrato. Volverá a la agencia libre a la edad de 27 años y potencialmente ganará más en su próximo acuerdo.

¿Qué aporta Murakami a Chicago?

El toletero japonés aporta un componente de poder a Chicago, nunca visto en años por los fanáticos de los White Sox. En 2025, jugador de cuadro Isla Sosa Lideró a los Medias Blancas con 22 jonrones. Murakami debería superar esa cifra inmediatamente, dado su pedigrí.

Murakami ha bateado 246 balones largos en sólo ocho temporadas en la Liga Nippon de Béisbol Profesional. Su poder es innegable con 6 pies 2 pulgadas, 213 pulgadas. Sin embargo, lo que preocupaba a los equipos era su tendencia a hacer swing y fallar.

Según Passan, esto puede haber hecho que los equipos no estuvieran seguros de contratar a Murakami para un contrato a largo plazo. Se ha ponchado 977 veces en esas ocho temporadas. Sin embargo, en una liga en la que los bateadores poderosos se ponchan muchísimo, podría encajar si mejora un poco su tasa de contacto.

Este es un movimiento inteligente por parte de los Medias Blancas para conseguir dos mejores años de Murakami, mientras ahorran nómina para otros movimientos. Además, la cantidad de poder bruto que posee Murakami y las ventajas que aporta eran demasiado buenas para dejarlas pasar.

¿Dónde encaja Murakami en Chicago?

¿Cuál puede ser la pregunta que se hacen los fanáticos de los White Sox es qué posición jugará Murakami en un cuadro interior de Chicago ya abarrotado?

Según Passan, jugará en primera base. Murakami, un equipo sin un verdadero primera base en las mayores o menores, encajará perfectamente en los planes de los White Sox.

Si bien no está claro qué tan buen defensor será Murakami a nivel de Grandes Ligas, no puede ser mucho peor de lo que los White Sox estaban sacando a relucir al principio en los últimos años.

Esto probablemente significará que Miguel Vargas Será el titular del día inaugural en tercera base, luego de jugar 63 partidos en primera en 2025.

Sin embargo, esto sí desplaza a Sosa, quien jugó 42 partidos en primera en 2025, o a su compañero jugador del cuadro. Chase Meii Thoth. Sosa es el mejor bateador de los dos, pero Meidroth es mejor defensor. Pero un cuadro interior abarrotado puede ser un buen problema para este equipo de los White Sox.

Para un equipo joven que tiene Edgar QueroKyle Teel, Colson Montgomery, Sosa, Meidroth y otros que ya están en el equipo, con muchos más esperando en las menores, este podría ser el comienzo de algo nuevo en Chicago.

Chicago ha estado formando un equipo con talento joven e interesante y es posible que haya comprado un pase rápido para acelerar su reconstrucción.