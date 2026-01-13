Los Warriors tienen un plan de respaldo si el intercambio de Michael Porter Jr. fracasa

El guerreros del estado dorado Según se informa, tienen un plan de contingencia si el intercambio de Michael Porter Jr. no se materializa antes del 5 de febrero. NBA fecha límite comercial.

Por Brett Siegel de ClutchPointsLos Warriors han discutido una lista de jugadores de ataque y alas 3&D que podrían perseguir si no logran adquirir uno de sus tres objetivos principales: MPJ de los Brooklyn Nets y Pelícanos de Nueva Orleans‘Herbert Jones y Trey Murphy III.

“Si las conversaciones con los Nets fracasan y ninguno de los jugadores de los Pelicans debe ser movido, se espera que los Warriors recurran a jugadores secundarios y talentos en la zona delantera.

«Jugadores como Naji Marshall, Ayo Dosunmu, Haywood Highsmith, Daniel Gafford, Robert Williams III, Bobby Portis y Dean Wade están todos en el mercado comercial y serían opciones más asequibles para los Warriors fuera de sus tres objetivos principales».

Top de la lista de deseos comerciales de Warriors

Cualquiera de Porter Jr., Jones o Murphy sería una incorporación intrigante para los Warriors. Si bien Jones es el mejor defensor de los tres, se podría decir que Murphy tiene las mejores habilidades bidireccionales. MPJ es sin duda la opción ofensiva más dinámica, que podría estar a la orden del día para los Warriors, que ocupa el puesto 13 en 3P% y 15º en rating ofensivo, y no han tenido una amenaza anotadora constante además de Stephen Curry en toda la temporada.

Porter (3,7), en mitad de un año de carrera, ocupa el puesto tercero en tríos por partido esta temporada, sólo detrás de Curry (4,7) y David Mitchell (3.9). Seguramente, Porter y Curry podrían ser letales juntos, especialmente dada la gravedad de este último en la cancha.

Curiosamente, el informe de Siegel señaló que los Warriors estarían dispuestos a rendirse. sólo una selección de primera ronda para Porterpero daría dos por Murphy.

«Si bien los Warriors estarían abiertos a mover dos selecciones de primera ronda por Murphy, Golden State es consciente de la necesidad de mantener futuros activos del draft», escribió Siegel.

“Las primeras señales de los Warriors son que no quieren intercambiar más de una selección de primera ronda por Porter, especialmente porque tal movimiento implicaría intercambiar [Jonathan] Kuminga y Moisés Moody”.

Los guerreros necesitan ayuda en la zona de ataque

Tiene mucho sentido que los Warriors persigan a jugadores atléticos en la zona de ataque. El equipo de Steve Kerr ocupa el puesto 17 en la liga en puntos de pintura del oponente permitidos (51,4), 19º en rebotes (43,5) y 21s en tapones por partido (4,2). En el otro extremo de la pista, se alinean 29º en puntos de pintura anotados (42,9). Definitivamente les vendría bien algo de tamaño.

Según Chris Haynes, los Warriors han identificado al mencionado Gafford, Nic Claxton de los Brooklyn Nets y Robert Williams de los Portland Trail Blazers como tres grandes atléticos que codician antes de la fecha límite de cambios de la NBA del 5 de febrero.

«Los Warriors son compradores. Me dijeron que buscan tamaño y atletismo», dijo Haynes. “NBA en Prime” a finales de diciembre. «Están buscando un centro deportivo».

Los Warriors sufrieron una derrota aplastante ante los Hawks el domingo por la noche, quedando 3,5 juegos detrás de los soles fénix (24-15) por el sexto y último puesto garantizado en los playoffs y a 3,0 juegos del séptimo preclasificado Cohetes de Houston (22-14).