Los Warriors reciben una actualización positiva sobre la lesión de Jimmy Butler

guerreros del estado dorado El entrenador Steve Kerr ofreció una actualización positiva sobre Jimmy mayordomo‘s salud, diciendo que el esguince de tobillo del seis veces All-Star es menor y no se espera que lo mantenga fuera por mucho tiempo.

«Estaba limpio», dijo Kerr sobre la resonancia magnética de Butler, según Anthony Slater de ESPN. «No estamos preocupados».

Kerr confirmó que Butler, de 36 años, se encuentra al día después de sufrir la lesión en la práctica la semana pasada, y calificó el revés como «nada grave» ya que guerreros proceder con cautela con su delantero veterano.

La llegada de Butler revitalizó a los Warriors

Desde que Butler llegó en un intercambio a mitad de temporada el año pasado, el guerreros Parecía un equipo nuevo. Su energía, dureza y liderazgo impulsaron una oleada tardía que vio a Golden State terminar con marca de 23-8 para cerrar la temporada regular y regresar a la escena de los playoffs.

A pesar de luchar contra una contusión pélvica durante el primer asalto contra el Cohetes de HoustonMayordomo ayudó al guerreros avanzar antes de que la racha del equipo terminara en la segunda ronda cuando Esteban Curry sufrió una lesión en el tendón de la corva. Golden State perdió cuatro seguidos hasta el lobos de minnesota después de ganar el Juego 1.

Aún así, la influencia de Butler transformó la mentalidad del equipo. Su intensidad defensiva y competitividad inyectaron una chispa que recuerda a los años anteriores del campeonato de los Warriors.

Curry y Green elogian el liderazgo de Butler

Curry dijo que tener a Butler durante un campo de entrenamiento completo le da al equipo la continuidad que tanto necesita.

“Le ayuda como jugador y como persona a tener estabilidad”. curry dijo el día de los medios. «Basándonos en cómo terminó el año pasado, él conoce el sistema, sabe lo que aporta y cómo puede ayudarnos a ganar. Tener esa claridad al comenzar el campamento les da confianza a todos. La forma en que terminamos el año fue divertida para todos nosotros».

Adelante Draymon Verde se hizo eco de ese sentimiento y destacó cómo la presencia de Butler ha ayudado a dar forma a la identidad del equipo al principio del campamento.

“Puedes construir una identidad desde el principio” verde dijo. «La comunicación defensiva, el esfuerzo, el tono… todas esas cosas empiezan ahora y Jimmy da ese ejemplo todos los días».

Butler confía en las aspiraciones de campeonato de los Warriors

Antes de la lesión, Butler apareció en dos partidos de pretemporada, anotando nueve puntos en el primer partido y 12 en el segundo partido. También habló con franqueza sobre su motivación para finalmente ganar un NBA título.

«Nos damos cuenta de que no se habla lo suficiente en el mundo; tenemos que salir y producir». mayordomo dijo. «Estamos contentos y felices de competir juntos. Sonrío sabiendo que tenemos una gran oportunidad de ganar un campeonato».

En una medida que fortaleció la química del equipo, Butler recibió a sus compañeros en su casa en San Diego antes de que comenzara el campamento. amigo hielduna de las incorporaciones clave de los Warriors en la temporada baja, lo calificó como un poderoso gesto de unidad.

“Lo que hizo Jimmy fue fenomenal” Hield dijo. «Recibir a todos, darle la bienvenida al equipo a su casa, eso demuestra liderazgo. La camaradería fue increíble. Nunca había experimentado algo así en mis 10 años en el NBA.”

El núcleo veterano de los Warriors enfrenta un gran desafío

Dado que el esguince de tobillo de Butler se considera menor, el guerreros Espere que regrese pronto mientras se preparan para una temporada crucial en la Conferencia Oeste. La directiva confía en la combinación del liderazgo de Butler, la brillantez anotadora de Curry y el dominio defensivo de Green para anclar otro avance hacia los playoffs.

Aun así, Kerr sabe que la prueba definitiva no llegará en octubre, sino en abril. Las esperanzas de los Warriors dependen de si su núcleo envejecido, incluido Butler, puede soportar la rutina del calendario de temporada regular de 82 juegos y mantenerse saludable cuando lleguen los playoffs.