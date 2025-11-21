Los Warriors reciben buenas noticias sobre el posible intercambio de Jonathan Kuminga

Algunos pueden catalogar al delantero de quinto año Jonathan Kuminga como un activo descontento, dada su difícil relación con guerreros del estado dorado El entrenador en jefe Steve Kerr y su incapacidad para mantener un papel titular.

Sin embargo, parece que los equipos de la liga valoran mucho a Kuminga. De acuerdo a información privilegiada Marc SteinKuminga es “una de las mejores fichas comerciales de la liga” debido a su contrato económico de dos años eso incluye una opción de equipo en 2026-27.

«Ni siquiera es elegible para ser movido hasta el 15 de enero, pero no es ningún secreto que la postura dura de los Warriors durante todo el verano con Kuminga en la saga de agencia libre restringida de los equipos fue adoptada con la intención de asegurar que el jugador de 23 años volviera a firmar con un contrato negociable. ‘Es una de las mejores fichas comerciales de la liga'», informó Stein.

¿Una prueba con Kuminga?

Como señaló Stein, los Warriors supuestamente explorarán mover a Kuminga en el momento en que sea elegible para canje el 15 de enero de 2026. Dado que existe una opción del club en su segundo año, el equipo que lo adquiera podría esencialmente experimentar con él en la segunda mitad de la temporada 2025-26 y cortar los lazos si las cosas no funcionan en el verano de 2026.

Además, es posible que los Warriors no tengan la influencia para exigir mucho por el delantero congoleño debido a su tensa relación con él. Como tal, un equipo que realmente valore a Kuminga podría adquirirlo por poco dinero y ofrecerle una prueba de cuatro meses.

Kuminga se siente como ‘un chivo expiatorio’

De acuerdo a Anthony Slater de ESPNKuminga ya se siente el chivo expiatorio por el miserable inicio de temporada de 9-8 de los Warriors. Si bien las lesiones, incluido el problema de rodilla de Kuminga, han contribuido al récord mediocre, muchos analistas han culpado a la falta de producción de Kuminga y Brandin Podziemski por los problemas de Golden State.

«Se siente nuevamente como el chivo expiatorio», le dijo una fuente del equipo a Slater.

El informe agregó que Jimmy Butler III se ha encargado de reparar la relación entre Kuminga y los Warriors, y siente que el delantero de quinto año puede encontrar su nicho en el equipo, a pesar de sus publicitados problemas con Kerr.

“Me doy cuenta de que él me escucha”, dijo Butler. «Él me respeta. Y nunca doy eso por sentado. Pero siempre le diré la verdad también. Y cuando JK hace algo toros—, le voy a decir que no podemos permitir eso, hombre”.

Butler, a quien le tomó varios años alcanzar su ritmo en el NBAAconsejó a Kuminga que tuviera paciencia y perfeccionara su oficio, en lugar de echar culpas.

«Creo que todo el mundo llega a ese momento decisivo en su carrera en el que sabes que puedes superar ese obstáculo», dijo Butler sobre Kuminga.

“Algunas personas dicen: ‘No, todavía no estás preparado para eso’. Pero tú lo sabes mejor. Creo que ahí es donde está. Yo estaba en ese momento”.

Jonathan Kuminga comenzó la temporada 2025-26 en plena forma, promediando 17,5 puntos, 7,5 rebotes y 3,5 asistencias. a lo largo de sus primeros seis juegosmientras dispara al 45% desde tres. Esos números cayeron drásticamente en sus siguientes siete juegos, con Kuminga promediando 10,6 puntos con un 17,6% en tres. Ha jugado sólo 13 partidos con una lesión en la rodilla.