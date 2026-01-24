Los Warriors publican una nueva actualización sobre la lesión de Jonathan Kuminga

Jonathan KumingaEl regreso a la guerreros del estado doradoLa rotación fue breve y ahora se detuvo abruptamente.

Los Warriors descartaron oficialmente a Kuminga para el partido como visitante del sábado contra los lobos de minnesotaEl delantero de 23 años figura como baja por dolor en la rodilla izquierda. Informe de lesiones de la NBA. El revés llega en un momento crucial tanto para el equipo como para el ex seleccionado de lotería, que acababa de reingresar a la rotación después de casi un mes de abandonos.

El dolor de rodilla deja fuera de juego a los Warriors

Kuminga sufrió la lesión el jueves por la noche en Dallas después de aterrizar torpemente mientras conducía hacia la canasta en la marca de 4:29 del segundo cuarto. Inmediatamente se agarró la pierna y se levantó cojeando del suelo, poniendo fin a lo que había sido una actuación eléctrica.

En sólo nueve minutos de acción, Kuminga anotó 10 puntos con un tiro perfecto de 3 de 3, añadió 4 de 4 desde la línea de tiros libres e inyectó la energía que tanto necesitaba en la alineación de Golden State antes de salir.

Steve Kerr califica la lesión como «una vergüenza» tras el fuerte regreso de Kuminga

Después del partido, el entrenador en jefe de los Warriors, Steve Kerr, expresó su frustración por el momento de la lesión, calificándola de «una vergüenza», dado el impacto de Kuminga en apenas su segundo juego en la rotación.

“Acabo de hablar con él” Kerr dijo. «Dijo que se iba a hacer una resonancia magnética (el viernes). Fue tanto en la rodilla como en el tobillo. Veremos qué tan grave es. Es una lástima. Estaba jugando muy bien, y eso definitivamente también le dolió: no tenerlo disponible para la segunda mitad».

Los comentarios de Kerr subrayaron la rapidez con la que Kuminga se había reafirmado después de haber estado fuera de juego durante casi un mes en medio de cambios de rotación.

ESPN: No se cree que la lesión de Kuminga sea grave

Inicialmente hubo cierto optimismo en torno al estatus de Kuminga. Anthony Slater de ESPN informó que las pruebas iniciales realizadas en la rodilla y el tobillo de Kuminga no generaron grandes alarmas.

«No se cree que ninguno de los problemas sea grave». Slater escribiócitando una fuente de la liga.

Kuminga le dijo a ESPN que la rodilla le molestaba más que el tobillo y que planeaba ver cómo respondía antes de decidir si era necesario realizar más imágenes.

Regreso productivo después de la lesión del mayordomo

La reaparición de Kuminga se produjo después de Jimmy mayordomoLa rotura del ligamento anterior cruzado que puso fin a la temporada, un golpe que obligó a los Warriors a reorganizar su rotación. En los dos juegos desde que Butler cayó, Kuminga totalizó 30 puntos en 30 minutos, lanzando 10 de 13 desde el campo, 1 de 3 desde tres y 9 de 12 en la línea, además de contribuir con seis rebotes, cuatro asistencias y tres robos.

A pesar de esa eficiencia, Golden State perdió ambos juegos. Antes de la lesión de Butler, los Warriors llevaban una racha de cuatro victorias consecutivas y habían ganado seis de siete.

Stephen Curry elogia la preparación de Kuminga

estrella guerrera Esteban Curry elogió a Kuminga por mantenerse preparado a pesar del largo descanso.

«Es simplemente un tributo a él por mantenerse listo». curry dijo. «Sé que ha pasado un tiempo desde que jugó, pero el trabajo que estaba haciendo… se veía bien. Se veía cómodo ahí fuera. Con suerte, no estará fuera por mucho tiempo y podrá continuar donde lo dejó».

La tensión comercial aún se cierne sobre Warriors y Kuminga

Incluso cuando los Warriors planeaban ampliar el rol de Kuminga luego de la lesión de Butler, la incertidumbre continúa rodeando su futuro con la franquicia.

NBA información privilegiada Chris Haynes informó esta semana que Kuminga sigue decidido a ser trasladado antes de la fecha límite comercial del 5 de febrero.

«Las fuentes me han dicho que Kuminga no desea permanecer con los Golden State Warriors». Haynes dijo jueves el NBA en Prime. «Él tiene muchas esperanzas de que se le negocie antes de la fecha límite».

Haynes añadió que la relación entre Kuminga y Kerr sigue siendo tensa y la describió como «fracturada sin posibilidad de reparación», y el delantero se siente «devaluado» por la organización.

El último revés de Kuminga vuelve a poner en duda su disponibilidad a corto plazo (y su futuro a largo plazo), mientras los Warriors intentan sortear las lesiones, la presión comercial y una rotación repentinamente inestable.