El guerreros del estado dorado Una vez más están surgiendo en los rumores comerciales, pero esta vez la narrativa se mueve en la dirección opuesta. A pesar de las especulaciones que conectan a Golden State con un gran impacto en la zona de ataque, se informa que el equipo no está buscando un acuerdo para Domantas Sabonis.

De acuerdo a Brett Siegel de ClutchPoints Los Warriors “no tienen ningún interés” en adquirir Sabonis, incluso cuando los Warriors Reyes de Sacramento explore el mercado en busca de sus mejores veteranos durante un reinicio inminente.

Puede parecer sorprendente al principio: Golden State necesita ayuda central, su ofensiva se ha estancado y Sabonis ha sido un doble-doble nocturno durante años. Pero las razones detrás de su falta de interés tienen mucho más sentido cuando se mira más profundamente.

Por qué los Warriors no persiguen a Sabonis

Siegel informó que varios equipos desconfían de Sabonis debido a las limitaciones de su juego: falta de atletismo, rango defensivo limitado e incapacidad para estirar la cancha de manera constante. Pero para los Warriors, no se trata sólo de habilidades. Se trata de matemáticas y ajuste.

Sabonis lleva un Salario de 42,3 millones de dólares, que salta a 45,5 millones de dólares la próxima temporada y a 48,6 millones de dólares el año siguiente.. Para que Golden State lo adquiera legalmente bajo el convenio colectivo, necesitarían enviar un paquete de salida masivo.

De manera realista, un intercambio con Sabonis requeriría Jonathan Kuminga, Moisés Moody, amigo hieldy más, a menos que los Warriors estuvieran dispuestos a incluir Esteban Curry, Jimmy mayordomoo Draymon Verdeque obviamente no lo son.

Los Warriors necesitan mejoras, pero no al precio de reducir la profundidad de sus alas y de dos de sus únicos contribuyentes jóvenes en ascenso.

Golden State necesita un centro, pero este es el equivocado

Sabonis es un pasador talentoso y un reboteador de élite. Cuando está sano, consigue números de All-Star: 17,2 puntos, 12,3 rebotes y más de 3,5 asistencias por partido.

Pero la verdadera necesidad de Golden State siempre se ha inclinado hacia:

Protección de llanta

Movilidad en el espacio

atletismo vertical

Versatilidad defensiva

Sabonis no es ninguna de esas cosas. Los Kings a menudo lo esconden en las coberturas, y su falta de longitud (indicada en 6’10”) y su lentitud en la velocidad de sus pies han sido problemas de postemporada durante años.

Ofensivamente, es un sueño para equipos con mucho movimiento, pero los Warriors ya tienen un espacio limitado alrededor de Curry. Cambiar por un jugador grande que no dispara y que obstruiría la pintura tiene poco sentido en un momento en el que su ofensiva de media cancha ya se siente apretada.

También está el trasfondo de la lesión: Sabonis se está recuperando actualmente de una rotura parcial del menisco izquierdo. Incluso cuando regresa, la durabilidad ha sido una preocupación silenciosa.

Por qué los Golden State Warriors tienen mejores objetivos para un intercambio de Kuminga

La principal razón por la que los Warriors no están interesados: necesitan conectar un jonrón con su activo Jonathan Kuminga.

Esta es la última oportunidad real de la franquicia de intercambiar un joven talento de primera línea por una pieza importante en la línea temporal de Curry. Y Sabonis, por muy bueno que sea, no es esa pieza.

Siegel notó que Golden State está mucho más intrigado por alas como Trey Murphy III y hierba jonesdos jugadores cuya defensa, tamaño y tiro se alinean perfectamente con lo que les falta a los Warriors.

Si Golden State quiere un centro, hay opciones de valor más baratas como Ivica Zubac¿Quién proporciona una mejor protección de la llanta y rayaduras de pintura sin el Contrato de 150 millones de dólares.

Cambiar por Sabonis solucionaría algunos problemas y crearía otros y, al final, la ganancia neta sería cuestionable.

Palabra final: los guerreros hacen bien en mirar a otra parte

No se puede negar que los Warriors necesitan ayuda en el frente. Han tenido dificultades para proteger el aro, controlar los tableros y mantener la energía en los minutos de la segunda unidad. Sabonis aportaría creación y rebotes, pero el costo, el ajuste y las cuestiones defensivas lo convierten en un movimiento de bajo porcentaje.

Sus prioridades son claras: maximizar los años de campeonato que le quedan a Curry, preservar la profundidad y utilizar sabiamente el valor de Kuminga.

Sabonis marca algunas casillas. También deja a muchos sin control.

Golden State debería buscar mejoras, pero no ésta.