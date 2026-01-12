Los votantes de Pune y Pimpri-Chinchwad no se conmueven ante promesas «hipotéticas»







Como la campaña por el Pune y las elecciones cívicas de Pimpri-Chinchwad entran en su fase final, los partidos políticos han intensificado su alcance con una nueva ronda de promesas. Sin embargo, muchos votantes dicen que ya no los convencen lo que describen como garantías repetitivas, poco realistas y centradas en las elecciones que no se han traducido en acciones a lo largo de los años.

Desde cuestiones de infraestructura pendientes desde hace mucho tiempo hasta un aumento en los anuncios de “servicio gratuito”, los votantes de todas las ciudades están cuestionando la credibilidad, la intención y la viabilidad financiera de las promesas que se hicieron en la última etapa de la campaña.

Problema de la ‘Zona Roja’: una promesa repetida sin resolución

Una de las preocupaciones más polémicas y de larga data que resurgió durante la campaña es la restricción de la ‘Zona Roja’ alrededor del depósito de municiones de Dehu Road y el depósito de revistas Dighi. La zona prohibida de 2000 yardas ha afectado a casi tres lakh de propietarios en varias partes de Pimpri-Chinchwad durante décadas, restringiendo la venta, la reurbanización y la utilización del índice de espacio permisible (FSI).

A pesar de las repetidas garantías durante las elecciones, los residentes dicen que el problema sigue sin resolverse.

Sayali Chandorkar, residente del Sector 21 en Nigdi, expresó su frustración por lo que denominó “promesas recicladas”.

«En cada elección, se nos dice que la cuestión de la Zona Roja finalmente se resolverá. Ni el BJP (Partido Bharatiya Janata) ni el NCP (Partido del Congreso Nacionalista) han cumplido con esto. Nuestras propiedades no se pueden vender y no podemos utilizar las nuevas normas del FSI para la reurbanización. La marca de Zona Roja en nuestras propiedades se impuso hace casi cuatro décadas. Si el BJP estuvo en el poder en la PCMC (Corporación Municipal de Pimpri-Chinchwad) durante tantos años, ¿por qué no se resolvió entonces el problema? ¿Por qué volver a hacer la misma promesa ahora? preguntó ella.

La cuestión también ocupó un lugar destacado en las elecciones municipales de 2017, cuando altos líderes del BJP, incluido el entonces ministro de Defensa, Manohar Parrikar, habían asegurado una resolución. Sin embargo, el mapa final de la Zona Roja ha seguido estancado en retrasos burocráticos, y los residentes alegan que ha estado “atascado en la burocracia” durante más de un año.

Ministro Principal Devendra Fadnavis, mientras hacía campaña en Akurdi para los candidatos del BJP, una vez más aseguró a los ciudadanos que se abordaría el asunto, un anuncio que ha generado escepticismo entre los votantes que dicen haber escuchado garantías similares durante cada elección del Lok Sabha, asamblea y municipal.

Viajes gratis, servicios gratuitos: ¿a qué precio?

Además de los problemas cívicos no resueltos, los partidos políticos han lanzado una serie de promesas de servicios gratuitos, particularmente relacionados con el transporte público, la vivienda y la atención médica.

Casi todos los partidos importantes han anunciado alguna forma de viajes gratuitos en autobús o metro, lo que ha desencadenado un debate sobre sostenibilidad y planificación financiera.

BJP ha prometido viajes gratuitos en autobús a Pune Mahanagar Parivahan Mahamandal Limited (PMPML) para ciudadanos mayores de 75 años y controles médicos gratuitos para los mayores de 30.

El Congreso ha anunciado viajes gratuitos en autobús urbano para mujeres y exenciones de impuestos a la propiedad para viviendas de hasta 500 pies cuadrados.

Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) y Maharashtra Navnirman Sena (MNS) han prometido viajes gratuitos en autobús para mujeres y personas mayores, junto con medicamentos gratuitos para determinados titulares de tarjetas de racionamiento.

PNC El líder Ajit Pawar ha dado un paso adelante y ha prometido viajes gratuitos en metro y PMPML, así como tabletas gratuitas para estudiantes.

Si bien estas promesas pueden parecer atractivas, los votantes y los expertos cívicos están planteando dudas sobre su implementación y financiación.

Residentes Señale que los presupuestos anuales de las corporaciones municipales de Pune y Pimpri-Chinchwad rondan los 12.000 millones de rupias, de los cuales casi el 50-60 por ciento se gasta en salarios y mantenimiento de rutina. Dado que quedan fondos limitados para el desarrollo de capital, los votantes se preguntan cómo se financiarán planes gratuitos adicionales sin afectar los servicios cívicos esenciales.

Samir Kale, residente de Bavadhan, dijo: «Pregúntenle a cualquiera: ¿quién correrá con el costo de estos servicios gratuitos? ¿Se hará a expensas de la reparación de carreteras, la gestión de residuos, el control de la contaminación o el suministro de agua? Los votantes no son tontos porque los netas pueden anunciar cualquier cosa y la gente lo creerá».

Votantes También señaló que ninguno de los partidos ha explicado claramente cómo se financiarán estos planes o si se han planificado disposiciones presupuestarias, lo que refuerza la percepción de que las promesas apuntan más a ganancias electorales que a la gobernanza a largo plazo.

Muchos residentes argumentan que en lugar de centrarse en los obsequios, los partidos políticos deberían priorizar las cuestiones cívicas básicas que impactan directamente la vida diaria: carreteras llenas de cráteres, congestión del tráfico, invasión de aceras, aumento de la contaminación del aire y crecientes vertederos de basura.

Si bien el foco de la campaña se ha mantenido en gran medida en las áreas centrales de la ciudad, los residentes de los suburbios recientemente desarrollados dicen que continúan privados de servicios básicos. Los edificios de gran altura han surgido rápidamente en áreas como Kiwale, Ravet y Mamurdi, pero la infraestructura cívica no ha logrado seguir el ritmo.

Santosh Tiwari, residente de Mamurdi, dijo a midday.com: «Mamurdi-Kiwale ha experimentado un rápido desarrollo con viviendas de gran altura, nuevas comunidades residenciales y un estadio internacional de cricket. Sin embargo, las comodidades cívicas básicas no han seguido el ritmo. Dada su ubicación a lo largo de la Autopista Mumbai-Pune, Preservar un cinturón verde es esencial para reducir el ruido y la contaminación del aire.

«La zona carece de parques para personas mayores y áreas de juego para niños y jóvenes, mientras que se necesitan con urgencia pistas seguras para caminar y trotar. Las luces de las calles que no funcionan, las vías peatonales inseguras, los frecuentes anegamientos durante los monzones y una creciente población de perros callejeros plantean serias preocupaciones de seguridad, especialmente para quienes viajan las 24 horas.

«La distribución de agua necesita una revisión urgente para adaptarse a la creciente población. El estadio MCA debe estar equipado para múltiples deportes, con una gestión adecuada del público y del tráfico durante los partidos importantes. Establecer una garita policial también es esencial para fortalecer la ley y el orden. Abordar estos problemas mejorará significativamente la calidad de vida y ayudará a Mamurdi-Kiwale a emerger como un vecindario urbano modelo».





Fuente