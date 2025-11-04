Los voluntarios deben consultar al presidente

Manokwari, VIVA – Vicepresidente Gibran Rakabuming Raka responder y agradecer la decisión del Presidente General de la Organización Voluntario Projo, Budi Arie Setiadi¿Quién planea unirse al partido? gerindra.

Gibran cree que el deseo de Budi Arie de unirse al partido liderado por el Presidente Prabowo Subianto es un derecho de los ciudadanos y es apropiado que los voluntarios se centren en el Presidente.

«Creo que es su derecho como ciudadano unirse a cualquier partido. Todas las fuerzas voluntarias deben estar afiliadas al presidente», dijo Gibran en una declaración de prensa en el aeropuerto de Rendani, Manokwari, Papúa Occidental, el martes.



Presidente general de Projo, Budi Arie Setiadi en el hotel Grand Sahid Jaya

Gibran evaluó que la decisión de Budi Arie de unirse al Partido Gerindra fue una decisión buena y correcta.

Según Gibran, los voluntarios de Projo que se unan a Gerindra pueden garantizar que la visión, la misión y los programas prioritarios del Presidente funcionen bien.

«Creo que es una buena decisión, la decisión correcta. (Puede) garantizar que la visión, la misión y los programas (del presidente) funcionen bien», dijo Gibran.

El hijo mayor del séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), también agradeció a los voluntarios de Projo que anteriormente apoyaron a Jokowi y ahora apoyan la agenda política del presidente Prabowo.

«Por eso doy mi agradecimiento a Projo», dijo Gibran.

En la ocasión anterior, en el III Congreso de Projo, el sábado 1 de noviembre, Budi Arie llamó a los voluntarios de Projo a fortalecer el partido político liderado por Prabowo para apoyar toda la agenda política del Presidente.

«Esperamos fortalecer la agenda política de Pak Prabowo para que su liderazgo pueda ser más fuerte, más sólido. Y por eso, fortaleceremos toda la agenda política del Presidente fortaleciendo el partido político liderado por el Presidente», dijo.

También espera que los voluntarios de Projo puedan entender si algún día se unirá a cierto partido político. Sin embargo, no precisó el nombre del partido político al que se refería.

«Por favor, permítanme que si un día me uno a un partido, los amigos de Projo puedan entenderlo. No hay necesidad de preguntar qué partido es. ¿Por qué? Podría ser la única persona a la que el presidente le pregunte directamente en un foro», dijo. (Hormiga)

