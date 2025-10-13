‘Los voluntarios’ de Chen Kaige lidera un marco tranquilo

En la taquilla de China del 10 al 12 de octubre, “Los voluntarios: por fin la paz”lideró un cuadro moderado con 34,9 millones de RMB (4,8 millones de dólares), según la consultora Artisan Gateway.

La película, que conmemora la entrada del Ejército Voluntario del Pueblo Chino en la Guerra de Corea, está protagonizada por Wu Jing y Zhang Ziyi y marca el tercer capítulo de Chen KaigeLa trilogía “Los Voluntarios”. El título de China Film Group ha alcanzado los 73,1 millones de dólares desde su lanzamiento. Se lanzó durante la semana festiva del Día Nacional de China, y las colecciones durante las cuales no fueron tan sólidas como en años anteriores.

“Remar para ganar» subió del quinto lugar al segundo con $ 3,7 millones, elevando su acumulado a $ 37,9 millones. La comedia dramática, de PMF Pictures, dirigida por Ma Lin y protagonizada por Huang Bo, Fan Chengcheng, Yin Tao y Li Jiaqi, sigue a una familia de un pueblo costero, liderada por un patriarca que alguna vez fue duro, que se une en tiempos difíciles y lucha por un regreso.

“La odisea del escritor 2» permaneció en tercer lugar con $ 3,5 millones para un total acumulado de $ 45,4 millones. La secuela del éxito de acción y fantasía de Lu Yang de 2021, de Huace Pictures, continúa la metanarrativa de entrelazar ficción y realidad, con Lei Jiayin retomando su papel junto a Dong Zijian y Yang Mi.

En cuarto lugar, “Sound of Silence” de Lian Ray Pictures ganó 3,1 millones de dólares, elevando su total a 28,1 millones de dólares. Dirigido por Wan Li, el drama criminal está protagonizado por Tan Jianci como un abogado de una familia sorda que asume un caso de fraude de alto perfil que afecta a la comunidad con discapacidad auditiva, junto a Lan Xiya, Wang Ge, Wang Yanhui, Chi Peng y Pan Binlong.

“Evil Unbound” de Changying Film Group completó los cinco primeros con 2,4 millones de dólares, lo que elevó su acumulado a 262,2 millones de dólares. Dirigido por Zhao Linshan, el drama de la Segunda Guerra Mundial se centra en el programa de guerra biológica Unidad 731 de Japón.

La taquilla del fin de semana ascendió a 23 millones de dólares, mientras que la recaudación bruta de China en lo que va del año 2025 alcanzó los 6.109 millones de dólares, un 18,9% más que en el mismo período del año pasado.