Los volantes hacen un gran swing al extender la parte superior central

El Filadelfia Los Flyers dieron un gran giro el lunes, firmando a su centro de primera línea con una extensión de contrato.

El club anunció que había ampliado a Christian Dvorak por cinco años por 5,15 millones de dólares. El acuerdo no es una gran sorpresa ya que ha estado en juego durante algún tiempo. El informante Elliotte Friedman sacó a relucir el rumor por primera vez en diciembre.

ACUERDO HECHO PARA DVO. 📃✍️ Hemos llegado a un acuerdo con el delantero Christian Dvorak sobre una extensión de contrato de cinco años por un valor anual promedio de 5,15 millones de dólares.

Ahora, la ampliación deja patente el compromiso de los Flyers con Dvorak. Esta temporada, el jugador de 29 años suma nueve goles y 25 puntos en 39 partidos. Si bien originalmente no era visto como el 1C del equipo, su juego, sumado a las lesiones y la inconsistencia, lo ha catapultado a la cima de la plantilla de Filadelfia.

El ascenso de Dvorak a la línea superior parecía prácticamente inevitable después de que Trevor Zegras se convirtiera en un elemento permanente en la banda. Mientras tanto, el capitán Sean Couturier no ha sido el centro de primera línea que el equipo quisiera que fuera.

Es por eso que extenderle a Dvorak un contrato de cinco años es un cambio enorme. Si bien la AAV es fantástica, el hecho es que el club cree que la producción de Dvorak esta temporada no es un caso atípico. Esta temporada, Dvorak está en camino de superar los máximos de su carrera. Estableció un punto de referencia personal con 18 goles y 20 asistencias para 38 puntos con los extintos Arizona Coyotes durante la temporada 2019-20.

El ex seleccionado de segunda ronda ha superado los 30 puntos seis veces en su carrera. Este año, sin embargo, podría ser el mejor de su carrera.

Los volantes apuestan por la producción de Dvorak

Los Flyers confían en que la producción de Christian Dvorak se convierta en la norma y no en la excepción.

Dvorak aparentemente se había estancado con el Canadienses de Montreal. En sus cuatro temporadas sólo logró anotar 33 puntos en dos ocasiones. Pero esa aparente falta de producción se debió a los malos equipos en los que jugó. Además, los canadienses nunca vieron a Dvorak como algo más que un 3C.

Cuando los Flyers firmaron a Dvorak la pasada temporada baja, el plan era similar. En el mejor de los casos, Dvorak encajaría como 2C. Pero si el experimento de Trevor Zegras hubiera funcionado y Couturier recuperara su forma con Rick Tocchet, Dvorak habría sido un 3C.

Por desgracia, ese no fue el caso. Los Flyers presionaron a Dvorak por necesidad y él respondió.

Filadelfia consigue una ganga en el contrato de Dvorak

Independientemente de si Dvorak es un 1C o un 3C, los Flyers obtuvieron una gran ganga con esta extensión. Conseguir un centro sólido de la NHL por unos 5 millones de dólares AAV es ridículo en la NHL actual. Los centros útiles de la NHL cuestan al menos 7 u 8 millones de dólares en este mercado.

Parece que Dvorak estaba dispuesto a darles un respiro a los Flyers. Él, al igual que la organización, cree que esto encaja bien con ambas partes. Entonces, ¿por qué alargar las cosas? El club deberá priorizar otras áreas. Por lo tanto, tiene sentido darle al club un pequeño descuento.

Mientras tanto, los Flyers están en medio de la carrera por los playoffs de la Conferencia Este. Un fuerte impulso en la segunda mitad de la temporada podría catapultar a los Flyers a la postemporada, con Dvorak a la cabeza.