Los visitantes del Jardín Botánico de Bali llegan a 20 mil personas durante las largas vacaciones de Navidad

Tabanan, VIVA – Número de visitas turísticas a Jardín Botánico de Bali en Bedugul, Tabanan Regency, aumentó significativamente durante las vacaciones de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026. La dirección registró que el total de visitantes alcanzó las 20 mil personas, un aumento respecto al mismo período del año anterior que llegó a alrededor de 12 mil personas.

Lea también: Soldados del TNI ayudan a cortar el pelo de forma gratuita a niños refugiados tras desastres en el norte de Tapanuli



El director del Jardín Botánico de Bali, I Dewa Putu Pasnadi Putra, dijo que durante las largas vacaciones, las visitas diarias fueron bastante elevadas y estables.

«La visita promedio llega a entre 3.000 y 5.000 personas por día», dijo el director del Jardín Botánico de Bali, I Dewa Putu Pasnadi Putra, en Tabanan, Bali, el domingo (1/4/2026).

Lea también: Se revela el ataque silencioso de Estados Unidos contra Venezuela, operación secreta preparada durante meses hasta que Maduro fue arrestado



El pico más alto se produjo el 1 de enero de 2026. Ese día, el número de turistas que llegaron alcanzó alrededor de 10 mil personas y fue el pico de visitas durante el período de vacaciones. Esta cifra ha aumentado alrededor del 77 por ciento en comparación con las visitas durante la celebración del Año Nuevo de 2025.

Uno de los factores que impulsa el incremento de visitas es la celebración de un bazar de fin de año que presenta diversas actividades interesantes. El bazar exhibe productos de la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME), espectáculos artísticos, actividades deportivas y fitness, talleres de arreglo floral y entretenimiento musical acústico.

Lea también: Último día de largas vacaciones, miles de turistas abarrotan el zoológico de Bandung



Las actividades de Bazar se realizan de miércoles (31/12/2025) a domingo, con horario operativo de 08.00 a 17.00 horas WITA. Según Pasnadi, esta actividad no es sólo un medio de promoción para las MIPYMES en la zona del Jardín Botánico de Bali, sino que también tiene como objetivo proporcionar entretenimiento atractivo para los visitantes.

El Jardín Botánico de Bali, que cubre una superficie de alrededor de 157,5 hectáreas, es uno de los principales destinos turísticos del centro de Bali. El precio de la entrada está fijado en 15.500 IDR por persona entre semana y 25.500 IDR en días festivos.



Los visitantes disfrutan del espectáculo de danza Joged en el Jardín Botánico Bedugul, Tabanan, Bali.

Ubicada en Candikuning Village, Tabanan, esta zona de jardín botánico ofrece aire fresco típico de las tierras altas con vistas panorámicas del paisaje natural y vistas del lago Beratan que se pueden disfrutar desde una altura de hasta aproximadamente 1.500 metros sobre el nivel del mar.

Además de funcionar como área de conservación, el Jardín Botánico de Bali, inaugurado en 1959, también actúa como centro de investigación, educación y recreación comunitaria. Este jardín botánico se centra en los esfuerzos para preservar las plantas tropicales en el este de Indonesia, especialmente la colección de gimnospermas o plantas con hojas aciculares de varias partes del mundo que pueden crecer de manera óptima en esta región. (Fuente ANTARA)