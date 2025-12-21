El Vikingos de Minnesota salió victorioso de la Semana 16. Su aventura a través del país hasta el estadio MetLife terminó con una victoria por 16-13.

Sin embargo, el viaje no estuvo exento de contratiempos. Comenzó con un aterrizaje de emergencia del avión De regreso en Minneapolis el sábado por la noche. Obviamente finalmente llegaron a East Rutherford, pero no aterrizaron hasta las 10:46 p.m.

Minnesota también tuvo muchas lesiones en el campo durante el juego. La más grave fue otra lesión en la mano. J.J. McCarthy. Puede obtener cobertura sobre eso aquí. Además, también tenían centro ryan kelly abandonar el juego por lesión, un tema común para el veterano en 2025.

Estas lesiones posteriores ocultaron otra que se produjo a principios del primer cuarto. Ese fue el impedimento para el corredor Jordan Mason.

Los vikingos potencialmente han perdido a Jordan Mason durante el año

Jordan Mason cayó el domingo en MetLife Field con una lesión en el tobillo. Nick Brinkerhoff de Deportes CBS detalló lo sucedido:

“El corredor fue llevado al vestuario en el primer cuarto e inicialmente figuraba como cuestionable para regresar..

Mason atrapó un pase de JJ McCarthy para seis yardas con 11:35 por jugarse. Recibió un golpe después de realizar la atrapada y permaneció en el suelo después de la jugada.

Más tarde fue visto en un carrito con una toalla sobre su cabeza, dejando a Zavier Scott como el único corredor sin ninguna dolencia al principio del juego..”

Sacar el carro podría haber sido simplemente precaución. Sin embargo, tener que sacarlo del campo con una lesión en el tobillo no es un gran augurio.

Aaron Jones también enfrentó dolencias menores durante todo el juego, mostrando signos evidentes de malestar mientras corría el balón. No tuvo su astucia habitual y irrumpió más tarde en el juego. Jones pasó algún tiempo al margen, aunque regresó al juego a mitad del segundo cuarto.

Cobertura adicional sobre la lesión de Jordan Mason

Kevin Seifert de ESPN tuvo más cobertura sobre la lesión de Mason:

“Mason, el principal corredor de los Vikings esta temporada, sufrió la lesión durante la primera serie del juego del equipo. Estuvo en el campo como titular. Aarón Jones Sr. Había partido con su propia lesión en el tobillo en su primer transporte. Mason cargó dos veces para 5 yardas en el avance y la lesión ocurrió al final de una recepción de 6 yardas.

Con Jones y Mason en la carpa médica, los Vikings utilizaron al corredor de tercer nivel. Zavier Scott antes de que Jones regresara en el segundo cuarto.”

La lesión de Mason podría dar lugar a un mayor papel de Zavier Scott. También es posible que Ty Chandler regrese pronto.