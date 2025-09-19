Los vikingos WR Justin Jefferson suenan jugando con Carson Wentz

La temporada 2024 de la NFL fue olvidable, por decir lo menos, para el Vikingos de Minnesota. Mariscal de campo novato JJ McCarthy Pasó con una lesión en la rodilla que terminó la temporada durante la pretemporada, y las cosas parecían ir cuesta abajo desde allí.

En dirección a la campaña de 2025, los Vikings esperaban una temporada de rebote, con McCarthy de vuelta en el redil. Desafortunadamente para Minnesota, el nuevo mariscal de campo titular del equipo ya está de vuelta en el estante después de dos juegos debido a una lesión en el tobillo, lo que pone a los Vikings en un enlace en la Semana 3 contra el Bengals de Cincinnati.

Con McCarthy probablemente fuera de juego durante algunas semanas, los Vikings tendrán que recurrir a veteranos Carson Wentz a la carga de la cargacon Max Brosmer y Desmond Ridder Llenando la tabla de profundidad de quarterback. Un jugador que se verá afectado más que cualquiera debido a la situación es el receptor de superestrella Justin Jeffersonquien tendrá que adaptarse a otro mariscal de campo en Minnesota.

Jefferson debe adaptarse a otro Vikings QB

Jefferson compartió sus pensamientos sobre estar listo para atrapar pases de Wentz en el futuro y lo que proporciona la experiencia del veterano que McCarthy carece durante un Conferencia de prensa de Vikings el jueves, Antes del enfrentamiento de la Semana 3 con los Bengals.

«Simplemente tiene la experiencia», dijo Jefferson. «Solo salir y poder dirigir el programa. El entrenador (Kevin O’Connell) le gusta llamarlo el armador porque ha estado en el juego un poco ahora. Por supuesto, él hace las cosas que ya ha hecho. Este es solo otro juego para él y, por supuesto, puede estar en la práctica la semana pasada y tener una pareja con las que la semana pasada. Realmente está otro día con otro quarterback».

Wentz tendrá un grupo talentoso de receptores de Vikings

A pesar de que Wentz está siendo empujado a otra situación desafiante en el nivel de la NFL, el jugador de 32 años tendrá algunas armas a su disposición, lo que podría desbloquear algo para el veterano que está jugando para su sexto equipo desde que fue reclutado No. 2 en general en el Draft de la NFL 2017 por el Draft de 2017 por el Filadelfia Eagles.

Jefferson se siente seguro de que él y Wentz estarán en la misma página de la Semana 3 en casa en Minnesota.

«No siento que nos perdamos un ritmo», dijo Jefferson. «Por supuesto, es el próximo hombre, pero nos sentimos cómodos con cualquiera que salga, especialmente con los chicos que tenemos en ese campo».

Wentz tendrá la ventaja de poder lanzar a Jefferson y Veteran Lideut Adam Thielenasí como un ala cerrada talentosa TJ Hockensoncon corredor Jordan Masón Saliendo del campo.

Obviamente, los vikingos no están en plena fuerza cuando se trata de sus armas en el juego de pases y tierra, con Aaron Jones Poner reserva lesionada debido a una lesión en los isquiotibiales y un receptor abierto Jordan Addison Todavía sirve una suspensión por violar la política de abuso de sustancias de la NFL.

Será interesante ver si la experiencia de Wentz se activa y ayuda al equipo a recuperarse de una decepcionante pérdida de la Semana 2 ante el Atlanta Falcons.