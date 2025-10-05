Los vikingos revelan la razón Jordan Addison banca contra Browns

El Vikingos de Minnesota Sacó una victoria en Londres el domingo, tanto a pesar de y debido al receptor abierto Jordan Addison.

Addison se perdió los primeros tres juegos de la temporada debido a una suspensión del NFL por violar su política de abuso de sustancias. El castigo estaba vinculado a un arresto por DUI en California que ocurrió durante el verano de 2024.

Addison regresó para el partido de ida del viaje de dos semanas del equipo a Europa, haciendo su aparición inicial contra el Pittsburgh Steelers en Dublín el fin de semana pasado. Terminó ese juego con cuatro atrapadas para 114 yardas.

Sin embargo, Addison no estuvo en el campo durante el primer trimestre del concurso del equipo con Marrones en Londres el 5 de octubre. Entrenador en jefe Kevin O’Connell explicó por qué Durante la conferencia de prensa posterior al juego.

Siempre vamos a mantener muchos de esos detalles en la casa, pero creo que quiero compartir con ustedes, se perdió un tutorial esta semana. Y ese tipo de cosas no están alineadas con nuestros estándares. [We] Quería asegurarse de que fuera responsable de eso. Pero al mismo tiempo, él lo sabe. Pensé que lo manejó profesionalmente. Habló con el equipo para hacerles saber que cada vez que le daba la oportunidad de ir al juego, podían contar con él, y él hace la captura ganadora del juego. Amo a Jordan Addison. Es un tipo que me importa tremendamente, y sabe que todos los chicos en ese vestuario le dan la espalda. Él sabe que nunca renunciaré a mi confianza y creencia en él. Pero al mismo tiempo, tenemos estándares. Y la responsabilidad personal y la responsabilidad son enormes si quieres hablar de cultura.

Jordan Addison hizo un juego ganador del juego para Vikings después de perderse el primer trimestre

Addison comenzó a jugar en el juego durante el segundo cuarto y terminó el día con cinco atrapadas para 41 yardas y un puntaje.

Encontró la zona de anotación en una recepción de 12 yardas con solo 25 segundos restantes en el juego. El puntaje fue la décima jugada de un viaje de 80 yardas que llevó a Minnesota a un regreso del cuarto trimestre y una victoria que el equipo necesitaba desesperadamente en la semana de descanso.

También fue el único touchdown del juego lanzado por Backup QB Carson Wentzquien se lastimó el hombro en la primera mitad pero pudo regresar. Actualmente está jugando en lugar de inicio lesionado JJ McCarthyquien se ha perdido los últimos tres juegos con un esguince de tobillo alto.

Los vikingos se dirigen a la semana de adiós con lesiones en toda la lista

Minnesota está luchando contra varias lesiones mientras regresa a los Estados Unidos y hasta su semana libre.

Los vikingos no solo estaban sin McCarthy contra el Marronespero también ingresó al concurso en ausencia de tres linieros ofensivos titulares. Entonces Wentz y corriendo de regreso Jordan Masón sufrió lesiones en el juego, de las cuales cada uno pudo recuperarse y terminar el día.

Minnesota no vuelve a jugar hasta que alberga el Filadelfia Eagles el 19 de octubre en el US Bank Stadium, y el Vikingos Es probable que necesite Addison para los cuatro trimestres si esperan ganar ese concurso contra uno de los pocos equipos invictos restantes de la liga durante cuatro semanas de juego.