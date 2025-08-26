Los vikingos renuncian a una perspectiva intrigante con la esperanza de agregarlo al equipo de práctica

El período de corte de la NFL no salió al camino Oscar Chapman me hubiera gustado.

El El apostador australiano fue renunciado el lunes por el Vikingos de MinnesotaUnas 24 horas antes de la fecha límite para que los equipos reduzcan sus listas a 53 jugadores.

La partida de Chapman deja titular Ryan Wrightquien volvió a subir su contrato en marzo por un año, $ 1.75 millones, como el único apostador de los Vikings.

Chapman, de 26 años, llegó a los Vikings como parte del programa de ruta de jugadores internacionales de la NFL, con el objetivo de abrir el deporte a los jugadores internacionales.

¿Por qué los Vikings cortaron a Oscar Chapman?

Chapman tuvo un final inestable para la pretemporada, fallando un control sobre un gol de campo en el viernes 23-13 Pérdida hacia Titanes de Tennessee. Eso ciertamente no ayudó a su caso a ganar el trabajo inicial, como lo mencionó Alec Lewis de The Athletic en su Proyección de la lista final de Vikings.

«No se siente como una exageración decir que Wright es la elección aquí debido a su capacidad de retención en Pats y goles de campo», escribió Lewis. «(Will) Reichard perdió dos intentos el viernes por la noche con Chapman Holding, pero convirtió un 58 yardas en el último cuarto con Wright haciendo el trabajo. Quizás los vikingos podrían seguir un apostador en el cable de exención, pero no hay mucho tiempo para que ese jugador y Reichard establezcan una relación».

Si Chapman no se reclama en las exenciones, es posible que se quede en Minnesota. Como jugador del Programa Internacional de la Vía, Chapman no contaría contra el límite de 16 jugadores en el equipo de práctica de los Vikings.

¿Dónde jugó Oscar Chapman en la universidad?

Chapman pasó cinco temporadas en Auburn antes de firmar con Minnesota como agente libre no reclutado esta primavera. Obtuvo notoriedad como uno de los mejores apostadores de la SEC, promediando 43.5 yardas por intento durante su carrera. Intentó 41 despejes en 2024, aterrizando 11 dentro de la línea de 20 yardas.

El coordinador de los equipos especiales de los Vikings, Matt Daniels, señaló durante el campamento de entrenamiento que la experiencia de Chapman jugando al fútbol de reglas australianas semiprofesionales es en parte lo que lo hace tan efectivo.

«Puede ir al rugby, puede ir al final, puede salir a desplazarse, puede golpear plátanos, puede hacer espiral», dijo Daniels, a través del Minneapolis Star Tribune. «Cuando tienes bolas especiales como esa, les da a los retornados muchos problemas diferentes. Cuando comienzas a recibir bolas de nudillos y pelotas de plátano, es difícil rastrearlo».

¿Ryan Wright ganó el trabajo de juego de los Vikings?

Ciertamente se ve de esa manera, pero todavía hay tiempo para que los vikingos cambien de opinión y busquen a otro apostador.

Habiendo estado con los Vikings durante tres temporadas consecutivas, Wright ofrece un nivel de familiaridad importante en el puesto. Pero, como señaló Lewis, la actuación de Wright ha faltado en áreas clave.

«Si se quedan con Wright», escribió Lewis, «lo volverán a correr con un apostador que ocupa el puesto 40 entre 40 apostadores calificados en porcentaje de despejes donde los equipos se hacen cargo dentro de su propia línea de 10 yardas desde principios de 2023».

La temporada pasada, Wright promedió 46.5 yardas en 56 despejes.

Entrenados por Kevin O’Connell, los Vikings comienzan la temporada en horario estelar el 8 de septiembre contra el Bears de Chicago.