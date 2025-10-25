Los vikingos reciben palabras preocupantes sobre Justin Jefferson

desde el Vikingos de Minnesota Seleccionó a Justin Jefferson en 2020, el producto de LSU ha sido uno de los mejores, si no el mejor. receptores en la NFL. Además, su producción ha venido acompañada de mucha inestabilidad en la posición de mariscal de campo.

Cuando Jefferson ingresó a la liga, Kirk Cousins ​​era el mariscal de campo titular durante varios estaciones. Sin embargo, desde 2023, ha sido una puerta giratoria de mariscales de campo, ya que Cousins, Jaren Hall, Joshua Dobbs, Nick Mullens, Sam Darnold, Carson Wentz y JJ McCarthy han estado bajo el centro de Minnesota.

No obstante, el presentador de medios deportivos Dan Patrick cuestionó si JJ McCarthy, a quien los Vikings seleccionaron con la décima selección general en el Draft de la NFL de 2024 y nombraron su titular esta temporada baja, podría no convertirse en el mariscal de campo que imaginaron, lo que llevó a Jefferson a frustrarse con la situación y posiblemente querer salir.

«Creo que el panorama más amplio aquí son los Vikings porque JJ McCarthy aún no ha recibido ninguna actualización sobre ese esguince de tobillo, pero ha estado fuera durante seis semanas y Carson Wentz no es la respuesta». dijo Patrick en la edición del 24 de octubre de “The Dan Patrick Show”. “Y aquí es donde no puedes dejar de pensar, dado que Sam Darnold ha jugado bien y [Daniel Jones] está jugando bien y Kirk Cousins ​​podría haber estado disponible A usted volver, y Aaron Rodgers coqueteó contigo.

«Él eligió una dirección diferente. Tú elegiste una dirección diferente, y sé que esto es en retrospectiva. Pero esta es una situación en la que tienes al mejor receptor del juego, y me pregunto en qué momento Justin Jefferson dice: ‘Sáquenme de aquí’.‘ Y creo que eso es real. Tiene 8,000 yardas en su carrera y esta es una situación en la que siento que lo tienen todo, pero no tienen un mariscal de campo”.

¿Están los vikingos desperdiciando la mejor época de Justin Jefferson?

Patrick trazó paralelismos entre los vikingos y los Bengals de Cincinnatiobservando cómo un equipo recurrió a Joe Flacco para mantenerse competitivo después de la lesión en el dedo del pie de Joe Burrow. Minnesota, mientras tanto, tiene a Carson Wentz, quien tiene marca de 2-3 como titular y juega lesionado, y a JJ McCarthy, quien aún no tiene experiencia en su segunda temporada.

“¿En qué momento dice Justin Jefferson‘Necesito que alguien me lance la pelota; Estoy en mi mejor momento’”, añadió Patrick. “Este Es como los Bengals, Tee Higgins, Ja’Marr Chase. Por eso dije, no desperdicies un año más. Consigue un mariscal de campo que pueda ayudarte. Y Joe Flacco, tal vez pueda venir al rescate. Tal vez él puede mantenerte a flote durante la temporada regular. Tal vez recuperas a Joe Burrow. Incluso si JJ McCarthy regresaNo sé qué tienes con él; ay él va a tener que un poco entrar fácilmente jugando.

“Y en esa división con los Leones, el osos son mejores. Y conocemos el de Green Bay. consiguió el mejor récord en la NFC. El tiempo se acaba. Y eso era lo que seguía pensando mientras miraba [on Thursday night]. A los vikingos se les acaba el tiempo. Justin Jefferson tuvo siete recepciones para 74 yardas. Entonces, tiene 8,000 yardas recibidas en su carrera, convirtiéndose en el jugador más joven en alcanzar esa marca con 26 años y 129 días. Tiene 168 días menos que Randy Moss cuando alcanzó los 8.000”.

Justin Jefferson recibe elogios por su producción de Vikings

Aunque no ha tenido consistencia bajo el centro a lo largo de los años, el ex Cardenales de Arizona El receptor abierto Larry Fitzgerald elogió recientemente a Jefferson por su producción a pesar de la inconsistencia como mariscal de campo durante las últimas temporadas.

“Creo que Justin Jefferson, para mí, es lo que ha podido hacer, y creo que Ja’Marr Chase y Justin Jefferson están codo a codo, ¿verdad?“ Fitzgerald dijo en una aparición reciente en “The Rich Eisen Show”, «Pero Ja’Marr ha tenido el lujo de tener a alguien que está en la conversación de MVP, jugador de calidad como mariscal de campo y Joe Burrow durante toda su carrera. Justin lo ha hecho con Sam Darnold. Lo ha hecho con JJ McCarthy. Lo ha hecho con Kirk Cousins. Lo ha hecho con muchos jugadores diferentes, y sus números nunca cambian.

«Creo que es realmente un testimonio de ser el mejor jugador en el campo. Todos se centran en ti. Cada defensa, cada coordinador, todos están conscientes de dónde estás. Aún puedes salir y hacer jugada tras jugada. Y al conocerlo, él vive en Minnesota. Soy un chico de Minnesota. Es muy humilde; tiene los pies en la tierra. Es atractivo. Simplemente representa todas las cosas correctas».