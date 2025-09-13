Los vikingos reciben noticias de lesiones malas antes del enfrentamiento de la Semana 2 de los Falcons

El Vikingos de Minnesota‘Informe de lesiones finales dejó poco para cuestionar; serán cortos contra el Atlanta Falcons en «Sunday Night Football».

Se fue maltratado en una corta semana después de la victoria de regreso del lunes por la noche sobre el Bears de ChicagoLos vikingos descartaron el esquinero Jeff Okudah y apoyador externo de Pro Bowl Andrew Van Ginkelquienes están en el protocolo de conmoción cerebral.

Tackle izquierdo inicial Christian Darrisaw (rodilla) también fue descartado en un movimiento curioso. La semana pasada, Darrisaw fue cuestionable al lunes por la noche, pero los Vikings parecen no arriesgarse al descartarlo a principios de la semana 2.

Seguridad Harrison Smith y apoyador Austin Keys figuran como cuestionables en el fin de semana.

Además de esas designaciones de lesiones, los Vikings también colocaron corredores Ty Chandler (rodilla) e iniciando el apoyador interno Blake Cashman (Arrendas) en la reserva lesionada el jueves. No estarán disponibles para regresar a la lista activa hasta después del adiós de la semana 6.

Se unen a fullback CJ él y el apoyador externo novato Tyler Batty como jugadores en la reserva lesionada que pueden regresar esta temporada.

Vikings-Falcons tiene las características de un juego de trampa

Hay terrenos serios para un juego de trampa cuando los Falcons visitan para un enfrentamiento en horario estelar.

Los vikingos están saliendo de un máximo emocional. Es una semana corta. JJ McCarthy Solo dio la bienvenida a un bebé a la familia. Y hay lesiones crecientes en Minnesota.

Además, es el segundo juego de horario estelar independiente en tantas semanas para los Vikings.

De todos modos, los probabilidades parecen inmutados por las desgracias de Minnesota.

Draftkings Sportsbook abrió con los Vikings como un favorito de 3.5 puntos, que no ha cambiado a partir del viernes por la noche.

La mejor oportunidad de Dallas Turner para demostrar su valía con Vikings

La presión está fuera de McCarthy después de que finalmente hizo su debut en la NFL, cambiando la atención al apoyador de segundo año Dallas Turner.

Seleccionado en la primera ronda del draft de 2024, Turner fue un suplente del dúo de Pro Bowl de Jonathan Greenard y Van Ginkel, jugando en un papel de rotación limitado como novato.

El lunes, Turner jugó 29 de 67 instantáneas defensivas. El coordinador defensivo Brian Flores desplegó los tres corredores de borde a veces, pero aún sintió que Turner debería haber jugado más, dijo.

Turner tiene una oportunidad con Van Ginkel esta semana.

«Muy alto» Dijo Flores de su confianza en Turner. «Pensé que jugó muy bien la semana pasada. Cuando miré hacia atrás y vi los recuentos de chasquidos, no estaba, no molesto, pero pensé que jugó más y pensé que deberíamos haberlo conseguido más … ha dado muchos pasos hacia adelante».

El entrenador en jefe Kevin O’Connell se hizo eco de los sentimientos de Flores.

«El salto que actualmente está experimentando y continuará experimentando se resaltará claramente con Gink que está fuera», dijo O’Connell sobre Turner. «Pero lo hemos visto desde el día 1 como tres posibles titulares».

La temporada pasada, Turner contó 20 tacleadas combinadas, tres tacleadas para pérdidas, 3.0 capturas y una intercepción.