Los vikingos Ol Donovan Jackson aterrizan en la lista de observación de la NFL en el campamento

El Vikingos de Minnesota Pasé una selección de primera ronda en el ex liniero ofensivo de los Ohio State Buckeyes Donovan JacksonY el movimiento podría pagar enormes dividendos. Dan Parr de NFL.com enumeró a Jackson entre sus 32 novatos que jugarán roles «fundamentales» para su equipo esta temporada.

Jackson es una de las 18 selecciones de primera ronda en la lista y una de las cuatro guardias.

Los vikingos necesitan que sea una fuerza al frente, manteniendo el quarterback JJ McCarthy Limpie y mueva la pila en el juego de carrera.

«Con solo una selección en el top 100 y cinco selecciones en total este año, las opciones para los Vikings fueron limitadas. Afortunadamente, Jackson es un candidato merecedor. Fue la pieza final de la reconstrucción de esta temporada baja de la línea ofensiva interior, luego de las fichajes de Ryan Kelly y Papas fritas» Parr escribió el 7 de agosto.

«Jugará guardia izquierda en Minnesota, donde es el prototipo en la posición gracias a su excelente tamaño y poder. La actuación de Jackson será una de las claves para garantizar un primer año sin problemas como titular para el QB JJ McCarthy».

Los Vikings recibieron críticas sólidas para seleccionar Jackson.

«¿Sabes por qué realmente me gusta esta elección? Él va a ser un iniciador sólido de 10 años», dijo un coordinador anónimo de la NFL. Según Jeremy Fowler de ESPN en junio. «No estoy seguro de que sea élite, pero hará algunos cuencos profesionales y será un muy buen jugador durante mucho tiempo».

Los Vikings convirtieron a Jackson en el sexto liniero ofensivo fuera del tablero en abril, y el tercero que se proyectó como guardia en la NFL.

Los vikingos elogian el draft novato de la primera ronda Donovan Jackson

Los Vikings empataron en los sextos capturas más importantes permitidos durante la temporada regular 2024. Esta temporada, están rompiendo un nuevo QB titular por primera vez en McCarthy. Hasta ahora, Jackson está impresionando en su papel para los Vikings.

«Tiene una tremenda y tremenda fuerza y poder en la parte inferior del cuerpo. Su habilidad para doblarse y sentarse en Rushes, diría que es similar a Christian Darrisaw En la forma en que pueden doblar sus caderas de una manera que la mayoría de los hombres no pueden, y son súper flexibles con una base equilibrada y fuerte «, comenzando el tackle derecho Brian O’Neill le dijo a Paul Allen sobre «#92 -MO«El 4 de agosto.

«Eso es algo que realmente no puedes enseñar. Puedes enseñar mucha técnica, pero realmente no puedes enseñar la capacidad de doblar y jugar bajo con una base fuerte y poderosa».

A pesar de estos representantes contra el veterinario, Donovan Jackson tuvo una buena práctica nocturna Durante 11 fue igualmente efectivo en el juego Run and Pass. Consistentemente aterrizó sus bloques y buscó el trabajo en protección de pases. Hubo señales de ser un novato, en una obra de Gabriel Murphy … https://t.co/7qv9vey922 pic.twitter.com/ffj3zfwosh – Sean Borman (@seAnbormannfl) 5 de agosto de 2025

«Creo que Donovan está teniendo un campamento realmente bueno. Realmente lo hago. Tal vez uno de los tipos más consistentes, solo aparece todos los días al frente desde el punto de vista de un punto de vista hacia él, tratando de que lo desacelere». O’Connell dijo a los periodistas el 4 de agosto.

«Eso probablemente ha sido lo mejor, es cuando sabes que no se siente cómodo, sin embargo, obtienes muchas de las reacciones naturales de un jugador. Y él ha sido una buena película para ver desde un punto de vista de ‘santa vaca’, como, como, Jonathan Allenlo ha conseguido en un lugar bastante vulnerable, o [Javon] Argumento En algún movimiento que no esperaba, y solo ver la forma en que no solo desarrolla eso, sino que lo aplica, ha sido realmente emocionante «.

Vikings RBS para beneficiarse de la presencia de novato

Vikings corredores Aaron Jones y recién llegado Jordan Masóna quien el equipo adquirió en un intercambio con el San Francisco 49ers Esta temporada baja, también está preparada para beneficiarse de la presencia de Jackson por adelantado.

Según la referencia de fútbol profesionalLos vikingos ganaron los quinto y los mejores yardas antes del contacto por intento de apresuración.

Los Vikings ocuparon el puesto 14 en acarreos y 19 en yardas por tierra la temporada pasada.

Apoyarse en Jackson y la línea ofensiva en el juego de carrera le quitará la presión a McCarthy y al ataque aéreo, que no ha tenido Justin Jefferson en el campamento de entrenamiento y perderá Jordan Addison Durante las primeras tres semanas de la temporada regular.