Los vikingos obtienen un gran impulso con el regreso de Blake Cashman contra los Eagles

El Vikingos de Minnesota Han atravesado una serie de lesiones durante la primera parte de la temporada, y algunos jugadores importantes finalmente regresarán en la Semana 7 contra los Philadelphia Eagles.

Entre los nombres más importantes que regresaron al roster activo este fin de semana se encuentra el apoyador Blake Cashman, quien ha aparecido en solo un juego esta temporada. Cashman se torció el tendón de la corva contra el Osos de chicago en la Semana 1 y no ha jugado desde entonces.

«Se espera que Cashman, quien sufrió una lesión en el tendón de la corva mientras perseguía al mariscal de campo de los Bears, Caleb Williams, en la Semana 1, comience el partido del domingo contra los Philadelphia Eagles en el US Bank Stadium». Kevin Seifert de ESPN informó el sábado 18 de octubre.

Blake Cashman es enormemente importante para el éxito de los Vikings desde que se unió al equipo antes de la temporada pasada

Cashman llegó a Minnesota antes de la campaña de 2024 después de un período de dos años con los Houston Texans que siguió a tres temporadas con los Jets de Nueva York para comenzar su carrera en la NFL.

Desde que se unió a los Vikings, la salud de Cashman ha sido un fuerte barómetro del éxito no sólo de la defensa, sino del equipo en su conjunto. Seifert señaló que el equipo tiene marca de 13-1 en juegos que Cashman inicia, pero tiene sólo un récord de .500 sin él (4-4).

Cashman lideró al equipo en tacleadas la temporada pasada con 112 en total (68 en solitario) en 14 partidos jugados. Agregó ocho tacleadas para pérdida, ocho pases desviados, 4.5 capturas y una recuperación de balón suelto.

Incluyendo 2025, al jugador de 29 años le quedan dos temporadas en su contrato de tres años y 22,5 millones de dólares con Minnesota.

Andrew Van Ginkel fuera contra Eagles, mientras que JJ McCarthy actuará como QB de emergencia

Cashman es técnicamente cuestionable para el concurso del domingo, al igual que el mariscal de campo JJ McCarthy. Sin embargo, los Vikings ya han anunciado que Carson Wentz iniciará su cuarto juego consecutivo en lugar del profesional de segundo año.

Mientras tanto, el comunicador novato no reclutado Max Brosmer será el mariscal de campo suplente, mientras que McCarthy regresará en un papel como QB3/mariscal de campo de emergencia.

Obtuvo un montón de repeticiones esta semana, tanto con el [first] grupo y también con conseguir algunas repeticiones realmente buenas con ese equipo de aspecto de sentir la emoción de [Jonathan] verde, [Dallas] Tornero, [Javon] Hargrave, [Jonathan] Allen y realmente trabajando en algunas cosas que están empezando a dar frutos”. El entrenador en jefe Kevin O’Connell dijo sobre McCarthy.

Completamente ausente de la lista activa estará el corredor de borde/apoyador externo Andrew Van Ginkel.

Van Ginkel permanece marginado por una lesión en el cuello que sufrió en la Semana 3. Minnesota tuvo una semana de descanso anticipada después de partidos consecutivos en el extranjero (Dublín, Londres) en las Semanas 4 y 5, por lo que Van Ginkel se perderá su tercer partido el domingo en lugar del cuarto.

Fue una gran incorporación a la defensiva de los Vikings en 2024, obteniendo un visto bueno al Pro Bowl y honores All Pro del segundo equipo luego de una temporada en la que produjo. 18 tacleadas por pérdida11,5 capturas, seis pases rotos, dos intercepciones, un balón suelto forzado y dos touchdowns defensivos.

La buena noticia para la defensiva de Minnesota, más allá de recuperar a Cashman, es que los Eagles han tenido problemas ofensivos esta temporada y llegan a la ciudad en la Semana 7 luego de dos derrotas consecutivas, en las que han sumado sólo 17 puntos en ambas ocasiones.