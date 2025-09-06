Los vikingos obtienen la actualización de JJ McCarthy después del informe de Bears

METROInnesota Vikings entrenador en jefe Kevin O’Connell ha hecho que el entrenador de mariscales de campo parezca fácil, pero ciertamente no lo es.

Solo pregúntale al Bears de Chicago.

Una investigación mordaz sobre la disfunción del primer año de la organización Bears con Caleb Williams presentó muchas espinas a la ex selección general No. 1 y los pasos en falso que los vikingos se esforzaron por evitar prepararse JJ McCarthy ser su iniciador.

Bears, Caleb Williams Exposé afirma la paciencia de los vikingos con JJ McCarthy

Varios ex entrenadores de los Bears le dijeron a Tyler Dunne, un reportero de forma larga anteriormente con Bleacher Report, que Williams carecía de ética de trabajoNo trató de aprender nuevos conceptos y no pudo ejecutar llamadas de juego ofensivo de manera consistente.

La exposición de Dunne proporcionó un contrapunto a la narración de que el cuerpo técnico de Chicago había fallado a Williams, revelando su falta de voluntad para comprar el sistema del cuerpo técnico y, en cambio, necesitaba un sistema simplificado adaptado para él. Esto creó una grieta en el vestuario, llevando a algunos líderes veteranos a sugerir dar Tyson Bagent Algunos representantes del primer equipo para empujar a Williams en la práctica.

La división finalmente llevó a los Bears al entrenador en jefe Matt Nagy y al coordinador ofensivo Shane Waldron, cuya falla fatal se inclinaba a las demandas de Williams en lugar de sentarse hasta que se enteró de la ofensiva.

Lo que sucedió en Chicago es una reversión de lo que McCarthy estaba experimentando en Minnesota.

El trabajo inicial fue Sam DarnoldPierde cuando los Vikings lo firmaron con un contrato de un año solo dos meses antes de reclutar a McCarthy, quien sufrió una lesión en el menisco que terminó la temporada en el primer juego de pretemporada el año pasado.

McCarthy gastó lo que muchos consideraron una temporada de novato perdido aprendiendo el juego en un En realidad en el ecosistema de mariscal de campo de O’Connell.

Williams marcó el ascenso de juegos de juego similar a Patrick Mahomes Eso lo convirtió en una selección general No. 1. Pero jugar a Hero Ball viene con una arrogancia posicional que debe superarse cuando alcanzan el siguiente nivel.

Matthew Coller de Purple Insider comparó lo que la carrera de McCarthy con los Vikings podría ser para Jared GoffQuién no tiene el carrete más deslumbrante, pero ha liderado dos delitos de puntuación número 1 y cinco de los cinco topes de la carrera en su carrera al ser inteligente, trabajar duro y ejecutar la ofensiva de su entrenador.

«Es por eso que redacta a JJ McCarthy», Coller dijo. «Reclutaron a un tipo que iba a comprar … la forma en que jugó en el juego de pretemporada: ¿fue milagroso? [that]Pero luego escuchas eso [Williams] Historia y estás como, ‘Sí, Caleb Williams no pudo recibir la llamada, no podía ejecutar las jugadas, no podía aprender la ofensiva. Esto es realmente difícil. Esto requiere un montón de trabajo «.

El estudio de la temporada de novato de JJ McCarthy es un buen augurio por su éxito en la NFL

Sí, es temprano decir que los planes de los Vikings con McCarthy eran correctos.

Sin embargo, McCarthy, el abridor más joven que ingresa a la temporada 2025 con solo 22 años, ha hecho su tarea y está preparado.

Mientras estaba herido durante su temporada de novato, McCarthy tuvo reuniones semanales con O’Connell que coincidieron con numerosos proyectos para el joven quarterback.

Asistió a reuniones de quarterback. Manejó tareas tediosas como escribir las llamadas de la tercera oportunidad para el día del juego. Reunió informes de exploración y perfiles sobre coordinadores y jugadores defensivos opuestos.

«Se aseguró de que conocía todos los entresijos y todo el trabajo ocupado en la parte delantera». McCarthy le dijo a ESPN«Cuando tuve tiempo para eso. Entonces [this year] No tengo que pasar demasiado tiempo en las cosas que no van a aparecer de la manera más grande y realmente asegurarme de poder ser eficiente con mi preparación y mi plan de juego «.

McCarthy se ha llevado con una madurez que es rara para su edad y parece estar operando como un profesional que ingresa a su primera temporada como titular.