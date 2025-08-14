Los vikingos obtienen la actualización de Brian Flores

BRian Flores‘La batalla legal continua con la NFL ha sido un beneficio para el Vikingos de Minnesotaquienes han conservado al ex entrenador en jefe y sabio defensivo durante tres temporadas desde que llegó en 2023.

En el último año de su contrato en Minnesota, las quejas legales de Flores finalmente están ganando tracción.

El jueves 14 de agosto, el segundo Tribunal de Apelaciones del Circuito de los Estados Unidos dictaminó que Flores puede llevar a la NFL a la corte por reclamos de prácticas de contratación discriminatorias, anulando las prácticas de arbitraje de la liga que han dejado las reclamaciones para ser decididas por el oficial principal de la liga, según un Informe ESPN.

«La importancia de la decisión del Segundo Circuito no puede ser exagerada», dijeron los abogados de Flores en un comunicado, según ESPN. «Durante demasiado tiempo, la NFL se ha basado en un proceso de arbitraje fundamentalmente sesgado e injusto, incluso en casos que involucran reclamos graves de discriminación. Este fallo envía un mensaje claro: esa práctica debe terminar. Esta es una victoria no solo para los empleados de la NFL, sino para los trabajadores de todo el país, y para cualquiera que crea en la transparencia, la responsabilidad y la justicia».

Si bien es una victoria legal para Flores, su futuro con los Vikings podría enfrentar más incertidumbre.

Vikings, el futuro de Brian Flores nublado por demanda

Según la decisión del tribunal, Flores puede presentar reclamos contra el Broncos de Denver, Gigantes de Nueva York y Houston Texans por discriminación contra entrenadores negros. Flores entrevistó con los tres equipos después de que fue despedido por el Miami Dolphinsque es la base de su disputa legal con la liga que dice que es «plazo de racismo».

Después de pasar la temporada 2022 como entrenador de apoyadores para el Pittsburgh SteelersFlores ha resurgido como el coordinador defensivo de los Vikings con su defensa innovadora.

Flores se hizo cargo de una defensa de los Vikings que ocupó el puesto 31 en yardas permitidas y el 29º en puntos permitidos y la transformaron en una de las principales unidades de la liga. La temporada pasada, los vikingos lideró la NFL en comida para llevar (33) y ocupó el quinto lugar en puntos permitidos.

Su transformación de la defensa de los Vikings lo ha convertido en un mejor candidato al entrenador en jefe defensivo. Sin embargo, no recibió una sola solicitud de entrevista en el ciclo de contratación de 2023 a 2024 y no recibió una segunda entrevista la última ola de contratación.

Los asuntos legales de Flores podrían continuar haciendo que otros equipos sean preocupados por promocionarlo, lo que significa que los Vikings pueden tener una mejor oportunidad de volver a firmarlo como coordinador defensivo.

Sin embargo, complica las cosas en un año de contrato para el coordinador defensivo.

Los vikingos pueden remediar la situación de Flores en este momento

Antes de otras escaladas legales, los vikingos serían sabios para adelantarse al balón y volver a firmar a Flores de inmediato. Obtenerlo bajo contrato evita cualquier presencia externa.

Pero los términos de su próximo contrato están en duda. Es posible que Flores no quiera un compromiso a largo plazo si se ve en línea para una posición de entrenador en jefe.

Sin embargo, si su traje lo aleja aún más de otros equipos, Flores sería prudente para dejar raíces en Minnesota a largo plazo.

Pero ha admitido haber querido otra oportunidad de ser entrenador en jefe.

«Tendría que ser la oportunidad correcta, pero sí, me encantaría volver a ser entrenador en jefe», dijo Flores en Podcast «The Adam Schefter» En noviembre de 2024, y agregó que su familia ama a Minnesota y podría haber cierta «resistencia» para hacer otro movimiento.