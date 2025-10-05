Los vikingos levantan cejas con la desconcertante actualización de Christian Darrisaw

El Vikingos de Minnesota Tackle izquierdo tirado Christian Darrisaw temprano de su juego de la semana 5 contra el Cleveland BrownsAunque el equipo insiste en que no se debió a una lesión que sufrió durante el concurso.

Darrisaw sufrió ligamentos desgarrados en la rodilla a mediados de la temporada pasada y se perdió los dos primeros concursos de la campaña de 2025 mientras continuaba rehabilitando de la cirugía. Regresó en la semana 3 y jugó 38 instantáneas ofensivas (63.3 por ciento) contra el Bengals de Cincinnati.

El siguiente fin de semana contra el Pittsburgh Steelers En Dublín, Darrisaw duplicó ese total a 76, que representaba el 100 por ciento de las jugadas disponibles para él. Minnesota también vio conveniente insertar a Darrisaw en tres equipos especiales contra Pittsburgh.

Pero antes del final de la primera mitad contra Cleveland, el Vikingos sacó a Darrisaw del juego y lo sostuvo fuera de los últimos dos cuartos por completo, todo a pesar del hecho de que Minnesota ingresó al vestuario que siguió 10-7 y ya estaba sin tres de sus linieros ofensivos titulares debido a una lesión en el juego.

Después del concurso, entrenador en jefe Kevin O’Connell habló con la ausencia de Darrisaw de la última parte del concurso, que estaba en duda hasta que el Vikingos Tomó una ventaja de cuatro puntos con solo 25 segundos para jugar.

«Christian Darrisaw fue parte de un plan», O’Connell dijo. «Sabíamos en algún momento en base al alto recuento de snap la semana pasada: queríamos ser inteligentes con CD. No lo hizo más fácil en cuanto a tener que navegar por el final del juego allí sin uno de los mejores tacleadas de izquierda en el fútbol».

«Pero quiero complementar el CD», continuó O’Connell. «Su disposición a continuar aumentando y continuar siendo un factor crítico para nuestro equipo, orgulloso de él».

La explicación de Kevin O’Connell de la salida de Christian Darrisaw no rastrea con el regreso a la acción de Arc Of Left Tackle

Estaba claro que el Vikingos Planeó integrar gradualmente a Darrisaw en la alineación inicial y volver a la acción completa basada en el arco de los primeros cuatro juegos.

Sin embargo, un límite de conteo duro de SNAP después de jugar la totalidad del juego anterior es una táctica inusual si un jugador no experimenta algo de dolor, o algún problema de lesiones recurrente o recurrente.

Además, dada la importancia del concurso del domingo para un Vikingos El escuadrón se dirige a su semana de descanso y el hecho de que el equipo ya le faltaba el 60 por ciento de sus titulares en la línea ofensiva, la explicación de O’Connell es aún más creciente.

La línea ofensiva de los Vikings debe ser relativamente saludable después de la semana

En cualquier caso, Minnesota ahora tiene dos semanas para estar saludable. Si Darrisaw no está herido, debería estar disponible de alguna manera el 19 de octubre cuando el Vikingos recibir el Filadelfia Eagles.

Tacle derecho Brian O’Neill Sufrió una lesión en la rodilla en la Semana 4, pero el equipo decidió no ponerlo en la Reserva Lesional (IR), lo cual es un fuerte indicador de que puede estar listo para pasar dentro de dos semanas. Guardia novato Donovan Jackson se rehabilita de la cirugía de muñeca y también podría regresar en la semana 7.

El mayor signo de interrogación, suponiendo nuevamente que el Vikingos No se mantiene en silencio y Darrisaw es, de hecho, completamente saludable, es el estado del centro Ryan Kelly.

Kelly acaba de ir a IR después de sufrir lo que parecía ser su segunda conmoción cerebral en cuatro semanas esta temporada. Eso significa que saldrá hasta al menos el 2 de noviembre, cuando Minnesota viaja a Ford Field para asumir el Leones de Detroit.