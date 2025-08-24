Los vikingos firman a Carson Wentz después de intercambiar a Sam Howell a Eagles

El Vikingos de Minnesota se han mudado de Sam HowellY no les llevó mucho tiempo reemplazarlo.

Minnesota negoció el llamador de señal de cuarto año al Filadelfia Eagles el domingo 24 de agosto. La decisión se produjo dos días después de que los Vikings se sentaron Howell durante la totalidad del tercer y último juego de pretemporada del verano, y solo un día después de ser anfitrión del mariscal de campo veterano Carson Wentz a un visita oficial.

Kevin Seifert, de ESPN, informó el domingo por la mañana que el equipo firmó a Wentz para servir como un respaldo veterano detrás del mariscal de campo de segundo año JJ McCarthyquien hará su primera temporada regular NFL empezar contra el Bears de Chicago en la semana 1.

«A cambio de Howell, los Vikings recibieron una selección de quinta ronda de 2026 de los Eagles. Los equipos también cambiaron las selecciones de 2027, con los Eagles recibiendo una selección de sexta ronda y los Vikings recibieron una en la séptima ronda». Seifert escribió. «La elección adicional les da a los vikingos más recursos para perseguir a un receptor veterano para llenar otro agujero en su profundidad. Han preguntado sobre Panteras de Carolina veterano Adam ThielenLas fuentes le dijeron a Adam Schefter de ESPN, pero los Panthers han sido reacios a separarse de él «.

Carson Wentz ha hecho la transición para respaldar el papel de QB durante las últimas 2 temporadas de la NFL

Wentz es una ex selección general número 2 de los Eagles y ha comenzado 94 de los 98 juegos en los que ha jugado en la liga desde que se unió en 2016 (47-46-1).

Wentz terminó tercero en la liga en la votación de MVP en la campaña de 2017, durante la cual Filadelfia ganó un Super Bowl. Sin embargo, sufrió una lesión al final de la temporada regular que lo dejó de lado para toda la carrera de playoffs, por lo que fue un mariscal de campo de respaldo Nick Foles quien llevó al equipo al título.

Las cosas han sido más rocosas para Wentz desde entonces. Jugó tres años más para los Eagles antes de terminar con el Colts de Indianápolis. Tuvo un período de un año como titular allí antes de comenzar la próxima temporada para el Comandantes de Washington.

Wentz ha sido un respaldo en las últimas dos temporadas, primero para el Rams de Los Ángeles Y luego para el Jefes de Kansas City en 2024. Es probable que siga siendo un respaldo para el resto de su carrera, ya que jugará la próxima campaña a los 33 años. Wentz se ha ganado apenas $ 133 millones durante su mandato de la NFL a este punto.

Carson Wentz tiene mucho más éxito, experiencia que cualquier QB en la lista de Vikings

Si bien Wentz está lejos de ser un mariscal de campo perfecto, el envejecimiento y haber luchado contra los problemas de rotación durante gran parte de su carrera, es una señal de respaldo mucho más experimentada que cualquier otra en la lista de los Vikings.

Howell tuvo una temporada de experiencia inicial en su haber, pero fue 4-13 con Washington en 2024.

Brett Rypien es 2-2 como titular en la liga con solo 10 apariciones, mientras que Max Brosmer – que ha producido una pretemporada sólida – es un novato no reclutado.

Wentz ha producido 22,410 yardas, 153 TDS y 67 INTS En el transcurso de su carrera.