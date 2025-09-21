Los vikingos CB Isaiah Rodgers hacen historia contra Bengals

Vikingos de Minnesota esquinero Isaías Rodgers Ponga un espectáculo durante la primera mitad en el US Bank Stadium el domingo.

Rodgers devolvió una intercepción para un touchdown, y forzó y devolvió un balón suelto para un touchdown el domingo. Su dinámica rendimiento defensivo contra el Bengals de Cincinnati Ponlo en los libros de registro de Vikings para los touchdowns más defensivos en un solo juego en la historia de la franquicia.

Rodgers eclipsó a muchos grandes en la historia de Vikings, que se remonta a 1961. Esa lista incluye al Salón de la Fama Alan Page, Carl Eller y Jared Allen.

Además, Rodgers se convirtió en el primer jugador de la NFL en acumular dos balones sueltos forzados y touchdowns tanto una intercepción como en el balón de balón de tiempo en un juego. Rodgers ayudó a los Vikings a tomar una ventaja de 34-3 en el medio tiempo en los Bengals debido a la actuación histórica.

Con el dominio defensivo de Rodgers, anotó 153 yardas de yardas de retorno entre su recuperación de 87 yardas y cebadas de 66 yardas. Rodgers también tuvo tres tacleadas y dos desviaciones de pase en la primera mitad.

Cómo Isaiah Rodgers hizo sus grandes jugadas

El pick-Six ocurrió en un pase desviado cuando Rodgers tomó la pelota 87 yardas por la banca durante el primer cuarto. Minnesota no ha visto una selección más larga desde la temporada 2016.

En el segundo cuarto, Rodgers sacó la pelota de Noé FantLas manos y se quitan 66 yardas para el touchdown. Si eso no fuera suficiente, Rodgers forzó un segundo balón suelto, pero su compañero de equipo, Jeff Okudahrecuperó la pelota.

Minnesota firmó a Rodgers como agente libre en la temporada baja con dos años, $ 11 millones trato.

El viaje de Isaiah Rodgers comenzó como una sexta redonda

Un nativo de Tampa, Florida, Rodgers protagonizó Blake en Tampa antes de su carrera universitaria en UMass de 2016 a 2016, y el Colts de Indianápolis Lo seleccionó como una selección de sexta ronda en 2020.

Rodgers jugó 13 juegos como novato con siete tacleadas, pero tuvo una temporada en 2021 con los Colts cuando contó 49 tacleadas, siete desviaciones de pase y tres intercepciones en 17 juegos. Su temporada de 2022 retrocedió con 34 tacleadas, tres desviaciones de pase, una recuperación de balón suelto y cuatro balones sueltos forzados en 15 juegos, pero su carrera detuvo el campo.

Después de una lesión en la rodilla que termina la temporada, Rodgers enfrentó una suspensión de la liga debido a violar la política de juego de la NFL en 2023. Los Colts lo renunciaron, y el Filadelfia Eagles Lo firmó en agosto de 2023 mientras se sentaba la temporada, pero valió la pena en 2024.

Rodgers ayudó a los Eagles a ganar el Super Bowl la temporada pasada como parte clave de la secundaria del equipo. Tuvo 22 tacleadas, dos desviaciones de pase y un balón suelto forzado en la temporada regular. En los playoffs, Rodgers tuvo tres desviaciones de pases, una recuperación de balón suelto y seis tacleadas.

Con los Vikings, Rodgers tenía solo nueve tacleadas al partido del domingo. Él contó cinco en la victoria de apertura de la temporada contra el Bears de Chicago y cuatro en la derrota al Atlanta Falcons el 13 de septiembre.

Minnesota honró a Allen esa noche, pero la defensa no tuvo una actuación digna de Allen en medio de 22 puntos y 326 yardas permitidas. Rodgers and Company lo dio la vuelta en la primera mitad solo el domingo con las tres conclusiones y un gol de campo permitido.