Los vikingos agregan un dúo destacado de la CFL en el último conjunto de movimientos en la plantilla

El Vikingos de Minnesota ya han estado ocupados ajustando su plantilla. Eso a pesar de que su temporada llegó a su fin en la Semana 18. Continuaron sus esfuerzos el martes.

Habrá mucho tiempo para realizar más cambios, ya que el draft de 2026 y la agencia libre aún están por llegar. Pero al igual que los otros 18 equipos que comenzaron temprano su temporada baja, los Vikings están siendo proactivos.

Sus últimas incorporaciones son muy aclamadas.

Los Vikings agregan al ex-DT de los Bears en la reestructuración de la lista

Después de una ráfaga de actividad en la plantilla el lunes, los Vikings permanecieron en ese modo el martes. Esta vez hicieron un par de incorporaciones. En lugar de llegar a acuerdos con jugadores de su equipo de práctica, los Vikings salieron del NFL enteramente.

“Los Minnesota Vikings han fichado al liniero defensivo de Calgary Stampeders Jaylon Hutchings a un contrato de futuros de la NFL, según las fuentes”, 3 John Hodge de Down Nation escribió el 6 de enero.

«Hutchings registró 39 tacleadas defensivas, ocho capturas y un balón suelto forzado en 17 juegos de la CFL de temporada regular en 2025, su primera temporada como titular con los Stamps. El cazamariscales de seis pies y 304 libras fue nombrado All-CFL y fue el jugador defensivo mejor calificado de la liga, según Pro Football Focus (PFF)».

Bruce Feldman del Athletic clasificó a Hutchings en el puesto 63 en su “Lista de monstruos” de 101 jugadores en 2024.

«Un hombre fuerte de 6-0 y 295 libras que alguna vez fue un hábil corredor de secundaria». Feldman escribió en agosto de 2024. «Tiene un banco de 500 libras, una sentadilla de 700 libras, pero ha sido cronometrado a 18 millas por hora».

La línea defensiva de los Vikings es profunda. Eso podría dificultar que Hutchings dé una buena impresión. Hutchings también pasó tiempo con el Osos de chicago durante la pretemporada de 2024.

El compañero de equipo de Jaylon Hollings en Stampeders tiene ‘potencial inicial’

El medio anunció más tarde que los Vikings también contrataron a uno de los compañeros de equipo de Hutchings para su plantilla de temporada baja.

“Los Minnesota Vikings han fichado al apoyador de los Calgary Stampeders Jacob Roberts a un contrato de futuros de la NFL, según las fuentes”, 3 Justin Dunk de Down Nation escribió. «El nativo de Charlotte, Carolina del Norte, lideró al equipo con 93 tacleadas defensivas en 2025, mientras agregó nueve tacleadas en equipos especiales, cuatro capturas y un balón suelto forzado en su primer año como titular de la CFL».

Dunk agregó que los Vikings fueron el único equipo de la NFL que ejercitó a Roberts durante la temporada baja. El liniero de 6 pies 1 pulgada y 233 libras estaba listo para la agencia libre de la CFL y será uno en ambas ligas si los Vikings siguen adelante.

Justyce Gordon, de NFL Draft Diamonds, proyectó a Roberts como un “Mike/Sam” para la defensa 4-3.

Sin embargo, los equipos juegan níquel a un ritmo elevado en la NFL. Por lo tanto, la capacidad de Roberts para cubrir en el juego aéreo será fundamental.

«Aunque no es el más dotado físicamente, Jacob Roberts encaja en el molde del LB moderno de hoy y es un jugador muy completo». gordon escribió en una “declaración de poder” en 2023. “Roberts posee un potencial titular legítimo en el siguiente nivel e incluso tiene el potencial de convertirse en uno de los mejores LB de su equipo y tal vez incluso de toda la liga”.

Hutchings y Roberts ahora buscarán aguantar el resto de los cambios en la plantilla de los Vikings esta temporada baja. Los Vikings enfrentan preguntas importantes en múltiples grupos de posición en medio de obstáculos financieros que se avecinan.