Los vikingos agregan Cam Akers a la lista de 53 hombres antes del juego de los Steelers

El Vikingos de Minnesota todavía se están ajustando a la pérdida de Pro Bowler y comienzan a correr Aaron Jonesquien está en reserva lesionada con una lesión en los isquiotibiales. Los vikingos comenzarán Jordan Masón contra el Pittsburgh SteelersPero también tendrán Cam Akers a mano.

Akers está en su tercer período con los Vikings.

Esta vez, entrenador en jefe Kevin O’Connell y Co. espero que solo lo necesiten por un período corto. Pero están muy familiarizados con lo que puede hacer.

Cam Akers en la tercera oportunidad con Vikings

«Los #Vikings han elevado a RB Cam Akers a la lista activa para el juego de mañana». el equipo anunció con una publicación en x el 27 de septiembre.

Akers ingresó a la liga como una selección de segunda ronda (No. 52 en general) del Rams de Los Ángeles en el draft de 2020, y ganó un Super Bowl con la organización en 2021. Los Vikings adquirieron akers en un intercambio con los Rams en 2023.

Él firmó con el Houston Texans en agencia libre en 2024.

Los Vikings lo reaccionaron en un intercambio antes de la fecha límite esa temporada. Akers firmados con el Santos de Nueva Orleans Esta temporada baja, pero lo cortaron después de la pretemporada.

Él firmado con el equipo de práctica de los Vikingscon el equipo anunciando el movimiento en conjunto con Jones aterrizando en IR. Jones se unió al ex RB2 Ty Chandler en IR, dejando a Akers, Mason y 2020 agente libre no reclutado Zavier Scott como su único RB en el Lista de 53 hombres.

Akers, de 26 años, corrió para 19 yardas en cinco acarreos en la victoria de los Vikings 48-10 sobre el Bengals de Cincinnati En la semana 3, su primera semana de regreso con el equipo. Tiene una línea de carrera 507-2044-13.

Podría tener un papel ampliado en la Semana 4.

Akers tiene una elevación más después de esto, por lo que los vikingos deben firmarlo en su lista de 53 hombres si quieren usarlo en la Semana 5 cuando viajan a Londres para enfrentar el Cleveland Browns.

La ofensiva de Vikings podría ponerse en marcha vs. Steelers

Akers y los Vikings ingresan a su enfrentamiento contra los Steelers como el equipo de carretera. Sin embargo, el El juego está en DublínUn sitio neutral, y los Steelers no cuentan con la defensa típicamente robusta por la que históricamente son conocidos.

Los Steelers ocupan el puesto 22 en defensa anotadora, 26 contra la carrera y el pase, y el 28 en general.

Minnesota entra con la sexta mejor ofensiva de anotación, el ataque por tierra en el puesto 13 y el ataque aéreo en el puesto 30. Son 28 en defensa total.

Los Steelers podrían ser una oportunidad para obtener la derecha para los Vikings, que están comenzando una copia de seguridad en Carson Wentz en el quarterback, además de remodelar su backfield con Akers detrás de Mason para la Semana 4.

Lesiones Una historia importante para los vikingos

Akers es solo otro recordatorio de cuán golpeados son los vikingos. Wentz está reemplazando JJ McCarthy y Mason para Jones. Los Vikings también estarán sin la selección de la primera ronda de novato y la guardia de la izquierda. Donovan Jackson contra los Steelers en un juego muy esperado.

Afortunadamente para los vikingos, Blake Brandel Comencé cada juego la temporada pasada en LG y puede intervenir hasta que Jackson regrese.

Las noticias de lesiones/ausencia tampoco son malas para los vikingos.

Ellos obtendrán el centro Ryan Kelly Después de perderse la Semana 3 con una conmoción cerebral. No figuraba en el informe de lesiones finales del equipo de la semana. Los vikingos también obtendrán receptor abierto Jordan Addison De vuelta de una suspensión de tres juegos.