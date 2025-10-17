Los vikingos abordan contundentemente la situación de la lesión de JJ McCarthy

Vikingos de Minnesota El mariscal de campo JJ McCarthy ha enfrentado reveses por lesiones al principio de su carrera, se perdió toda su temporada de novato y ahora lidia con problemas en su segundo año. Por eso, los vikingos deben abordar esta situación con cautela.

El mariscal de campo veterano ha reemplazado admirablemente, lo que ha llevado a un récord de 2-1 para los Vikings desde que asumió el cargo. Sin embargo, McCarthy está empezando a participar en la práctica, y entonces la pregunta que rodea esta situación es, cuando ¿Minnesota insertará al joven llamador de señales debajo del centro?

El copresentador de “Good Morning Football”, Jamie Erdahl, habló sobre en “The Rich Eisen Show” con el presentador invitado Tom Pelissero si los Minnesota Vikings deberían volver a McCarthy cuando regrese de una lesión o quedarse con Wentz por el momento.

“Siento que a él Tener la experiencia de dos juegos y luego incluso si es un descanso largo. ahora De hecho, puede conceptualizar lo que significa ser un mariscal de campo titular”, dijo Erdahl. “Cuando estaba en reuniones el año pasado, no tenía idea de cómo se sentía la velocidad del juego o cuáles eran las exigencias del coeficiente intelectual del libro de jugadas. se podría explicar para él, pero ahora tiene una muestra de dos juegos.

“Creo que necesita ser como 110 por ciento saludable antes de que nosotros incluso entonces añade otra semana y entonces meterlo allí. Pero tienen dos juegos en cinco días la próxima semana después de un descanso, así que creo que veremos a Carson por un tiempo, y estoy de acuerdo con eso”.

Vikings elogiados por el manejo de la lesión de JJ McCarthy

Durante la temporada baja, los Vikings le entregaron las llaves de la franquicia a McCarthy después de dejar salir a Sam Darnold. No obstante, Erdahl elogió a Minnesota por tomarse su tiempo con el jugador en lugar de apresurarlo para ver si realmente es su mariscal de campo franquicia.

«Lo fácil sería simplemente decir: ‘Está bien, tenemos toda esta presión sobre nosotros. Tenemos que demostrar que JJ, tenemos que demostrar que elegimos al tipo correcto entre los seis mariscales de campo. Empujémoslo de regreso en el momento en que esté sano’. Hay una diferencia entre estar sano y listo, y es ahí donde le doy el crédito a Kevin O’Connell por hacer lo difícil”.

El mariscal de campo de los Vikings, JJ McCarthy, aprovecha al máximo la situación

Después de pasar las últimas semanas al margen recuperándose de su última lesión, McCarthy elige aprovechar al máximo su tiempo fuera del campo. Con el veterano mariscal de campo Carson Wentz asumiendo el control bajo el centro, McCarthy tiene dado un paso Volver para observar y aprender.

Si bien no hay sustituto para las repeticiones en el juego, considera valioso estudiar cómo alguien más dirige la ofensiva. Hablando con los periodistas el 15 de octubreMcCarthy compartió las lecciones aprendidas al ver a Wentz liderar al equipo como mariscal de campo titular.

«Yo diría que se puede ver por su experiencia con la anticipación en las ventanas, con la rapidez con la que el balón se le escapa de la mano», dijo McCarthy. “Sólo pequeñas cosas que hace antes de la captura y de las que me ha estado hablando.

«Estamos leyendo ciertas jugadas, viendo diferentes influencias de ciertos defensores secundarios, y el momento de todo es algo que realmente me impresionó y de lo que aprendí mucho».