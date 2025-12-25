Los viejos tweets de Ridwan Kamil sobre Aura Kasih se vuelven virales

Jacarta – No Ridwan Kamil Recientemente se informó que tenía una relación especial con una actriz y cantante. Aura Kasih. Se cree que los dos eran cercanos cuando Ridwan Kamil todavía era el marido de Atalia Praratya.

Al mismo tiempo que el presunto romance se volvió viral, las huellas digitales de Ridwan Kamil desde 2010 han estado en el centro de atención. Se han vuelto virales algunos de los viejos tweets de Ridwan Kamil, en los que el ex gobernador de Java Occidental escribe a menudo el nombre de Aura Kasih. ¡Vamos, desplázate más!

«No es de extrañar que Aura Kasih Hot, @capung_cpnk: hot Bandung», tuiteó Ridwan Kamil el 22 de julio de 2010, citado el miércoles 24 de diciembre de 2025.

En otro tweet, Ridwan Kamil también se refirió a la elección entre Aura Kasih y Mpok Ati. No se sabe en detalle cuál era el propósito de Ridwan Kamil al comparar a las dos mujeres, pero el tweet recibió 112 comentarios y 387 reenvíos.

«Para hombres. ¿Qué tiene mejor Aura Kasih o Mpok Ati?» escribió Ridwan Kamil el 3 de diciembre de 2010.

Además, también estaba el tweet de Ridwan Kamil sobre la arquitectura de Bandung. En sus escritos, Ridwan Kamil compara la condición arquitectónica de la ciudad de Bandung con un aura de amor que a veces aparece pero de repente desaparece.

«La arquitectura de Bandung es como Aura Kasih: a veces existe, a veces no», tuiteó el 11 de junio de 2011.

Según varios tweets vistos, Ridwan Kamil parece estar muy familiarizado con Aura Kasih. No se puede negar que Aura Kasih es famosa por ser una bella cantante y actriz que tiene objetivos corporales.

Además, hubo un tweet de Ridwan Kamil imaginando a Aura Kasih vistiendo un uniforme hansip y convirtiéndose en una sección de seguridad.

«Entonces Aura Kasih usa una camisa hansip R @arbainrambey @ridwankamil. ¿En cuanto a la sección de seguridad?» él tuiteó.

Ridwan Kamil se disculpa

Ridwan Kamil escribió abiertamente un comunicado en su cuenta de Instagram. Pidió disculpas a todas las partes que se habían visto afectadas por la conmoción provocada.

«Desde el fondo de mi corazón, pido disculpas a todas las partes y a todos los afectados por la conmoción innecesaria», escribió Ridwan Kamil en Instagram.

Ahora, según se informa, Ridwan Kamil tiene una relación ilícita con Aura Kasih. De hecho, los internautas en las redes sociales encontraron una serie de pruebas contundentes que apuntan a su relación.