Los viajeros ferroviarios deben evitar el comportamiento de riesgo







Marcar la seguridad de los viajeros, Ministro de ferrocarril Ashwini Vishnaw anunció que Mumbai comenzará a obtener trenes locales de puerta cerrada. Si bien la seguridad de los viajeros siempre debe ser una prioridad, queda por ver si esta iniciativa se traducirá en la realidad. Uno ha estado escuchando sobre las autoridades que hablan de puertas cerradas para trenes locales por un tiempo, pero el ministro ha hecho declaraciones concretas, incluida la deletrea de una línea de tiempo.

Hasta que estas puertas cerradas se conviertan en realidad, debemos ver a los viajeros, al menos durante las horas que no son de pico, se mantienen alejados de las puertas. A menudo, incluso en compartimentos relativamente vacíos, se pueden ver cerca de la puerta. Con la esperanza de ser el más rápido para caer, se equilibran precariamente y se encienden incluso antes de que el tren se detenga.

A veces, vemos viajeros parados en la puerta y charlando en su teléfono celular. Esta es una distracción peligrosa, ya que uno se absorbe en hablar, y un pequeño imbécil o un impulso inadvertido puede ser desafortunado ya que el viajero está hablando y equilibrando, o incluso alerta, puede estar comprometido.

Llegamos a nuestra selfie y a los buscadores de ‘les gustan’ o las redes sociales a quienes les gusta hacer acrobacias cerca de la puerta. Esto es extremadamente tonto, y a pesar de los ejemplos de lesiones graves e incluso muertes, uno está bastante seguro de que no hemos visto ni escuchado lo último de esto.

Hay algunas personas, vendedores de bienes, que venden sus mercancías, que se ponen en cuclillas cerca de las puertas, que comen en el pequeño espacio. Algunos viajeros trotan junto a un tren y luego saltan por la puerta. Extienden las manos de ayuda a los amigos que quedan en el plataforma desde la puerta. Todo esto es un comportamiento innecesario y altamente evitable. Te impone. Hasta que lleguen esas puertas cerradas, sin importar cuándo, el viajero debe asumir la responsabilidad de su seguridad.





