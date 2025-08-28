Los veterinarios de Geger en Magelang abren práctica de terapia con células madre ilegales, pacientes atraídos por medicamentos contra el cáncer

Yakarta, Viva – Agencia Nacional de Control de Drogas y Alimentos (Bpom) junto con la Agencia de Investigación Criminal (Bareskrim) de la Policía Nacional reveló la circulación de productos biológicos ilegales en forma de Sekretom o productos derivados de células madre (célula madre) Ilegal por valor de Rp230 mil millones en MagelangJava central.

Los productos Secretomales son uno de los productos biológicos que se derivan de células madre/células madre y se incluyen en el grupo de productos medicinales de terapia avanzada (ATMP). El secretomal se define como el material completo liberado por las células madre, incluidas las microvesículas, exosomas, proteínas, citocinas, sustancias en forma de hormonas (sustancias hormonas) e inmunomoduladores.

Jefe de BPOM Cadetes de compromiso En una conferencia de prensa, los resultados de la operación de acción el miércoles 27 de agosto de 2025 dijeron que la aplicación de la circulación del producto secretomal o las células madre ilegales se llevó a cabo en la clínica veterinario Ubicado en el distrito de North Magelang, Magelang, Java central.

Según él, este caso es una forma tangible de la amenaza de salud pública debido a prácticas terapéuticas sin base legal legal. Práctica que viola la ley en camuflaje a través de la etiqueta «Práctica del médico veterinario» para ocultar la actividad ilegal real.

«Este hallazgo es el resultado de la supervisión de BPOM que fue seguida con la acción de los investigadores de funcionario (PPN) de BPOM junto con la Coordinadora de Supervisión PPN (Korwas) de la Agencia de Investigación Penal de la Policía Indonesia (Bareskrim Polri)

Además, Taruna explicó que la acción de la instalación comenzó con un informe público sobre la supuesta práctica del tratamiento ilegal por parte de los veterinarios realizados en pacientes humanos.

El jefe de BPOM Taruna Ikrar lanzó un caso de acción secretomal en Magelang

El atractivo de tratar el cáncer

La práctica del tratamiento utiliza productos secretomales ilegales que se inyectan intra -Muscullar a los pacientes, como en el brazo. También dijo que las instalaciones ilegales están en medio de un asentamiento densamente poblado y sirven terapia o tratamiento a pacientes que en su mayoría son pacientes humanos.

«Esta instalación es camuflaje al incluir la placa de identificación en forma de práctica veterinaria», dijo Taruna.

Taruna dijo que en la práctica ilegal, los perpetradores atrajeron a los posibles clientes diciendo que el producto secretomal podría prevenir el cáncer, aumentar la resistencia, mantenerse jóvenes y el tratamiento de enfermedades que eran difíciles de tratar.

De hecho, el uso de productos secretomales ilegales puede desencadenar una serie de efectos fatales, como insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca e incluso la muerte.

De los resultados de la escena del crimen (TKP), el equipo de BPOM PPNS encontró y aseguró el producto terminado en forma de productos secretomales ilegales sin un permiso de distribución que se había ingresado en el tubo Eppendorf de 1.5 ml en forma de estar listo para ser inyectado.

Además, también encontró 23 botellas de productos secretomales en botellas de 5 litros almacenadas en el refrigerador. También hay productos de crema que contienen secreciones para el tratamiento de heridas.

En la escena del crimen, también se encuentran equipos de inyección y termo de enfriamiento con identidad y dirección completa del paciente, así como los productos de crema agregados por el producto secretomal para el tratamiento de heridas.

Práctica veterinaria ilegal

A partir de los resultados del examen, la práctica de los veterinarios se declaró ilegal porque no tenía un permiso y un permiso para practicar veterinarios.

Además, el propietario de la instalación que trabaja como veterinario no tiene la autoridad para proporcionar terapia/tratamiento a pacientes humanos. El producto secretomal realizado por el veterinario tampoco tiene un número de permiso de distribución de BPOM (NIE).

El modo ilegal de entrega de productos secretomales se realiza utilizando un termos de enfriamiento para pacientes en la isla de Java que anteriormente habían sido tratados directamente, con un tiempo de entrega de un día para mantener la estabilidad del producto.

Mientras que los pacientes de Java y el extranjero solo pueden someterse a un tratamiento directamente en estas instalaciones.

El producto secretomal ilegal ha sido utilizado por pacientes de varias regiones en Indonesia. La evidencia completa del producto secretomal ilegal encontrado ha sido confiscado por PPNS BPOM y almacenada en el almacén de evidencia del Centro POM en Yogyakarta para garantizar que el producto permanezca estable durante el proceso de investigación.

BPOM desmanteló productos biológicos ilegales en forma de secretoms en Magelang

Veterinarista se convierte en sospechoso

A partir de la divulgación del caso, las autoridades han nombrado al propietario de la instalación de YHF como sospechoso y tomaron información de 12 testigos para una mayor investigación.

Se pensó que los perpetradores también tomaron información de 12 testigos para una mayor investigación.

Se sospecha que el acto de distribuir productos secretomales ilegales viola actos penales como se menciona en el artículo 435 Jo. Artículo 138 Párrafo (2) y Artículo 436 Párrafo (1) Jo. Artículo 145 Párrafo (1) de la ley número 17 de 2023 sobre la salud, con prisión de hasta 12 años y una multa máxima de RP200 millones.

La regla establece que los actores comerciales que producen o distribuyen preparaciones farmacéuticas que no cumplen con los estándares y/o la seguridad, la eficacia/beneficios y la calidad pueden estar sujetos a sanciones por un encarcelamiento máximo de 12 años o una multa máxima de RP5 mil millones.

Luego, los perpetradores que realizan trabajo farmacéutico sin experiencia y autoridad también pueden estar sujetos a prisión por un máximo de 5 años o una multa máxima de RP200 millones.