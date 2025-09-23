Los veteranos de los guerreros hacen un movimiento crítico en medio de Kuminga Standoff

Con el campamento de entrenamiento oficial de la NBA programado para el 30 de septiembre, a solo una semana de distancia, el Guerreros de Golden State‘Veteran Core está tomando el asunto en sus propias manos. Dirigido por Stephen Curry, Jimmy Butler y Draymond GreenLas estrellas del equipo están planeando un mini campamento propio antes del inicio oficial, Insider de la NBA Marc Stein reportado el lunes. El movimiento subraya la urgencia de prepararse para la temporada, incluso cuando el Jonathan Gnam El impasse del contrato permanece sin resolver.

«Se espera que los veteranos de los guerreros se reúnan para un mini campamento propio más adelante esta semana antes de que se abra oficialmente el campamento de entrenamiento». Stein escribió en La línea Stein hoja informativa. “Ese conocimiento inevitablemente te hace preguntarte cuántos de los nombres familiares Golden State se ha esperado que firmen,Al Horford, De’anthony Melton y Gary Payton II—Pan o participará si aún no han firmado oficialmente. Ninguno de esos jugadores puede firmar hasta después de que Kuminga lo haga «.

Seth Curry emerge como incorporación clave

Junto al trío de veteranos agentes libres, el hermano menor de Stephen Curry, Seth CurryTambién podría unirse a la lista una vez que se resuelva la situación de Kuminga.

«Hay una fuerte expectativa en toda la liga ahora que los Warriors también firmarán a Seth Curry además de Horford, Melton y Payton II», agregó Stein. «Golden State actualmente tiene seis puntos de lista abiertos. Se cree que serán llenados por Horford, Melton, Payton, Seth, la selección de segunda ronda Will Richard y, por supuesto, Kuminga».

Actualmente, los Warriors solo tienen 10 jugadores en la lista, lo que hace que la resolución contractual de Kuminga sea crítica antes de que los otros veteranos puedan unirse oficialmente y participar en el mini campamento.

Kuminga Contract Standoff tiene fichajes

Anthony Slater y Shams Charania de ESPN informaron que los Warriors recientemente aumentaron su oferta a Kuminga: un acuerdo de tres años y $ 75.2 millones con $ 48.3 millones garantizados en las dos primeras temporadas. El punto de conflicto sigue siendo el último año, con Golden State favoreciendo una opción de equipo y Kuminga buscando una opción de jugador.

Kuminga tiene hasta el 1 de octubre para aceptar la extensión o jugar la próxima temporada con una oferta de calificación de $ 7.9 millones, lo que le permite ingresar a la agencia libre sin restricciones en 2026. Según su agente, Aaron Turner, la oferta de calificación es un plan de respaldo pero no el camino preferido.

«Espero que no» Turner dijo en el Charla podcast. «No creo que JK quiera eso. No creo que los Guerreros quieran eso. Con suerte, nos enteramos y llegamos a un punto medio que tiene sentido para todos … tienes que llevar a todos en la misma página que entran en el año. Creo que es vital por el bien de todos».

Warriors Stars aboga por una resolución rápida

El mini campamento demuestra cómo Curry, Butler y Green están asumiendo un papel proactivo en la preparación del equipo. Bretts ‘Brett Siegelcitando fuentes de la liga, informó la semana pasada que el trío tiene constantemente presionó a la organización para satisfacer las solicitudes de Kumingaenfatizando su atletismo, durabilidad y producción únicos como activos irremplazables.

Con solo una semana hasta el campamento de entrenamiento, los Warriors están corriendo contra el reloj para reunir su lista e integrar adiciones veteranas, incluidas Seth Curry, Horford, Melton y Payton II. El resultado de las negociaciones de Kuminga determinará no solo el momento de estos fichajes sino también los preparativos de Golden State para una temporada que podría ser fundamental para sus aspiraciones de campeonato.