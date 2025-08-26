Los veteranos de la guerra ucranianos nadan en Bósforo para recaudar fondos para prótesis







Guerra ucraniana El veterano Oleh Tserkovnyi, de 34 años, fue golpeado por una idea: ¿qué pasaría si un grupo de veteranos nadara en el Estrecho de Bósforo, entre las costas europeas y asiáticas de Turquía el 24 de agosto, el Día de la Independencia de Ucrania? Cuando lanzó la idea a otros veteranos con amputaciones, dos se unieron a él de inmediato.

Entrenaron durante meses y acordaron que su carrera tendría otro objetivo: recaudar dinero para prótesis, que permanecen costosos y que muchos de los heridos de Ucrania necesitan con urgencia. El domingo, los tres veteranos ucranianos se unieron a más de 2800 nadadores de 81 países en el cruce de 6.5 km y completaron el evento.

La Bosforus Intercontinental Swimming Race es un evento anual de agua abierta celebrada en Estambul, organizado por el turco olímpico Comité desde 1989.

