Los veteranos de 3 años de Colts que figuran como candidato al comercio superior

El Indianapolis Colts están navegando decisión de la lista potencialmente significativa – Y no está en mariscal de campo.

El equipo ingresa a la última semana de la pretemporada con preguntas En un receptor abierto, un trío de jóvenes quarterbacks y una pregunta evidente. ¿Qué armas definirán una ofensiva dirigida por Daniel Jones en el centro?

Es tarde en la temporada baja, con la Semana 1 oficialmente a solo unos días de distancia. Los Colts están a punto de finalizar su tabla de profundidad de 53 hombres, lo que les permite, como todas las organizaciones de la NFL, echar un vistazo a su personal.

Alec Pierce ingresa a su cuarta campaña en Indy, emergiendo en silencio como uno de los recipientes más explosivos del equipo. Y otros equipos se han dado cuenta durante la temporada baja.

Atravesar se rumorea Estar «en el bloque comercial», con un interés potencial que crece de los Pittsburgh Steelers.

Perspectores de WR de Colts para la temporada 2025-26

A Miembro clave de la ofensiva de los ColtsEl valor actual de Pierce podría traer un intercambio que ayude al futuro del equipo.

«Creo que he seguido haciendo crecer mi juego», dijo Pierce en una conferencia de prensa del 17 de agosto. «Muestra que puedo abrirme en diferentes niveles del campo, hacer jugadas en diferentes niveles y solo construir química con los quarterbacks».

La temporada pasada, lideró la liga en yardas por recepción con 22.3, transportando 37 atrapadas para 824 yardas y siete touchdowns. Cualquier movimiento sacudiría la profundidad de WR y le daría a Ashton Dulin, Josh Downs y Adonai Mitchell más objetivos, y la oportunidad de elevar su juego.

Pierce llegará a la agencia libre en 2026, por lo que incluso si los Colts esperan hacer un trato antes de la temporada regular, será un nombre para ver antes de la fecha límite de intercambio del 4 de noviembre si los Colts comienzan lentamente.

Por qué encaja con Steelers

La potencial disponibilidad de Pierce es tentador. Con George Pickens intercambiado a los Dallas Cowboys y DK Metcalf asumiendo el cargo de los Steelers ‘WR1, la escasez de opciones No. 2 ha obligado a Pittsburgh a comprar alrededor de la liga para una amenaza profunda.

Rumor: Colts WR Alec Pierce está en el bloque comercial. Último año de contrato. Lideró la NFL en yardas por captura y tuvo 8 touchdowns la temporada pasada. Los Steelers deberían hacer esa llamada lo antes posible. Sería legítimo #2. Cambiar un 4to y Cory Trice Jr. pic.twitter.com/lgdvyu04j9 – Andrew Fillipponi (@ThePoniexpress) 21 de agosto de 2025

Pierce se ubicaría perfectamente con el fisicalidad de Metcalf en el exterior, dando a Aaron Rodgers una pieza complementaria en los primeros bajos.

Para los Colts, cualquier decisión que involucre a Pierce es un equilibrio delicado. Su historial de lesiones es menor pero sigue siendo un factor, y sigue siendo una parte crucial del juego de pases verticales. El comercio de él podría producir un borrador de la flexibilidad de capital y lista, pero también obligaría a otros receptores a dar un paso adelante de inmediato.

Los Steelers probablemente continuarán monitoreando el estado de Pierce a medida que el campamento de entrenamiento llegue a su fin.