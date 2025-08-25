Los veteranos de 11 años de Browns enfrentan un bloque de corte después de otro vástago

El Cleveland Browns‘decisión sobre Dustin Hopkins está bajando al cable, y el pateador veterano puede haber desperdiciado su última oportunidad de quedarse.

Hopkins viene de una temporada de 2024, y sus luchas han sangrado en la pretemporada. Mientras se conectó en sus tres intentos de gol de campo en el juego de exhibición, también se perdió dos puntos adicionales, casi fallando un tercero. Su último error llegó en la primera mitad contra el Rams de Los ÁngelesCuando empujó una palmada a la izquierda.

«Honestamente, no me gustó el más corto que hice: el gol de campo», «, Hopkins le dijo a Ashley Bastock de Cleveland.com. «No me encantó la forma en que contacté a la pelota. Así que en la siguiente patada, pensé, oye, me comprometí a contactar la pelota y me voy a vivir con los resultados. Y me puse en contacto realmente bien, pero el bloqueo de mi pierna fue un poco temprano y gran contacto, pero solo una mala dirección».

Los números pintan una imagen preocupante. Hopkins bateó un 66% de su carrera en su carrera de sus goles de campo (18 de 27) la temporada pasada y también perdió tres puntos adicionales. Esa fue una fuerte disminución de 2023, cuando fue 33 de 36 en general y un perfecto 8 de 8 de más de 50 yardas. Su fuerte demostración ese año le valió una extensión de tres años, colocándolo entre los pateadores mejor pagados de la liga en ese momento.

El entrenador en jefe de los Browns, Kevin Stefanski, no era compromiso cuando se le preguntó sobre el futuro de Hopkins con el equipo el sábado.

«Sí, todo ese tipo de decisiones, hablaremos», Dijo.

Andre Szmyt emerge como opción para Browns

Mientras Hopkins ha luchado, el otro pateador de los Browns – Otro szmyt – se ha mantenido perfecto. Ha arrancado tres goles de campo, con un largo de 49 yardas, en la pretemporada. Szmyt perforó el ganador del juego contra los Rams cuando el tiempo expiró desde 37 yardas.

Szmyt es un oficial y nunca ha intentado una patada en un juego de temporada regular. Fue firmado como agente libre no reclutado por el Bears de Chicago en 2023 pero no hizo la lista. También ha pasado tiempo en la UFL, donde jugó para los St. Louis Battlehawks. Szmyt tuvo una fuerte carrera universitaria en Syracuse, ganando el Premio Lou Groza en 2018.

Pasar de Hopkins a favor de Szmyt sería arriesgado y con algunas implicaciones financieras, cargar a los Browns con Casi $ 6 millones en gorra muerta. Aún así, Szmyt ha hecho su parte para dificultar la elección.

«Sí, espero que sí», dijo Szmyt cuando se le preguntó si ha hecho lo suficiente para quedarse. «Simplemente doy mi mejor pie adelante y luego pase lo que pase, está destinado a ser así. Así que hacer lo mejor que puedo y luego dejarlo a las personas que toman esas decisiones».

El mariscal de campo Tyler Huntley, el corte más notable de los Browns hasta ahora

Los marrones lanzó su primera ola de cortes el domingo, separando con 21 jugadores.

Tackle ofensivo Jackson Barton, el esquinero Tony Brown II, el seguridad Nik Needham y el mariscal de campo Tyler Huntley Hubo sus contratos rescindidos.

Entre los renunciados estaban los esquineros Chigozie Anusiem, Christian Holmes, Keenan Isaac y Darius Rush; LOS ENTERRIOS SAL SAL CANELLA y MITCHELL VAN VOOREN; Guardias Javion Cohen y Dartanyan Tinsley; Atacta a Sebastian Gutiérrez, Jason Ivey y Lorenzo Thompson; Los linieros defensivos KJ Henry, Ralph Holley y Titus le; apoyadores Marvin Moody y Charlie Thomas III; y el centro de Bucky Williams.

Los Browns están esperando tomar una decisión sobre su pateador. La fecha límite para recortar la lista a 53 jugadores es el martes a las 4 pm ET.