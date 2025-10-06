Los verdaderos sentimientos de Jalen Hurts sobre AJ Brown revelaron en medio del drama

Filadelfia Eagles receptor ancho AJ Brown sigue siendo frustrado, y todos los ojos están Jalen duele En cuanto a cómo el mariscal de campo de la franquicia manejará la situación. Las cosas no mejoraron para Brown y el Águilas como el Broncos de Denver Le entregó al equipo su primera derrota de la temporada en la Semana 5.

Dianna Russini de la atlética informó que Hurts quiere obtener más a Brown el balón en medio de su frustración pública.

«Brown está viendo la pelota», escribió Russini en una historia del 4 de octubre de 2025 titulada: «Lo que escucho sobre el futuro de AJ Brown, el estado de JJ McCarthy y el césped MetLife». “Simplemente no lo ve como él quiere.

«Me han dicho que Hurts quiere alimentarlo y quiere tirarle, se trata solo de tener paciencia a principios de octubre».

Eagles WR AJ Brown publicó un mensaje críptico en las redes sociales en la publicación ahora eliminada

En cuanto a los primeros resultados de la frustración de Brown, el recepcionario publicó cinco recepciones para 43 yardas contra el BroncosNo es exactamente un día masivo para el jugador estrella. Brown publicó un mensaje críptico después del Águilas‘Gana sobre el Tampa Bay Buccaneers en la semana 4.

«Si no es bienvenido, no se escucha, se retira en silencio», dijo Brown en un poste ahora eliminado en X, por NFL.com. «No hagas una escena. Se encogen de hombros y te suben a tu camino».

Eagles QB Jalen Hurts y AJ Brown ya no parecen tener una relación cercana: Insider

AJ Brown está viendo la pelota. Simplemente no lo ve como quiere. Me dijeron que Jalen Hurts quiere alimentarlo y quiere tirarle; Se trata solo de tener paciencia. Veremos si Eagles OC Kevin Patullo se ajusta: https://t.co/si4bsfyojq pic.twitter.com/ehhwrhm2sf «Por Diana Russini (@mmrussini) 4 de octubre de 2025

Las heridas pueden querer llevar la pelota más a Brown, pero las dos estrellas no parecen estar tan cerca como el dúo estaba en el pasado. Su relación se ha transformado de ser amigos cercanos a algo más «profesional», según Russini.

«Brown and Hurts tienen una larga historia», detalló Russini. «Los amigos de la escuela secundaria y la universidad se volvieron NFL compañeros de equipo, Hurts es el padrino de la hija de Brown, Jersee. Un ex compañero de equipo los describió una vez como ‘una vieja pareja casada’, pero me han dicho que no están tan cerca en estos días.

«Como cualquier amistad, la vida sucede. Las responsabilidades familiares, la rutina de ser profesionales, prioridades cambiantes. Son amigables, pero como una Águilas El jugador lo describió: ‘Es funcional, profesional’ «.

Jalen duele después de la pérdida de Eagles vs. Broncos: «No puedo decirte cuál es el problema»

AJ Brown en el pase TD perdido: «Desde mi punto de vista fue solo una señorita». Cuando se le preguntó si disminuyó la velocidad porque pensaba que la pelota no vendría: «No es que no pensara que no estaba llegando. Miré hacia arriba y no vi la pelota, miré hacia atrás y no vi la pelota. Y luego … pic.twitter.com/aum41flgzn – Eagles Nation (@phleaglesnation) 5 de octubre de 2025

Después de la Águilas‘Pérdida ante los Broncos, Hurts parecía perplejo en la solución para los problemas. Hurts asumió la responsabilidad de la excursión mientras mantenía la confianza de que las cosas se corregirán.

«No puedo decirte cuál es el problema», dijo Hurts a los periodistas el 5 de octubre, por nación de las Águilas. “En última instancia, puedo asumir la responsabilidad de todo y asumir la responsabilidad de todo.

«La falta de ejecución, la falta de la sensación de urgencia. Me responsabilizo de todo, y solo estoy tratando de encontrar soluciones para ello».

Eagles HC Nick Sirianni en AJ Brown: «No cuestiono nada sobre su deseo … estar aquí»

Días antes del enfrentamiento de los Eagles-Broncos, el entrenador en jefe Nick Sirianni intentó aplastar el futuro sobre el futuro de Brown en Filadelfia. Sirianni habló brillantemente sobre el Águilas amplio en medio del último drama.

«Obviamente, AJ es muy importante para este equipo de fútbol», señaló Sirianni, por CBS Sports. “Sé que quiere contribuir y hacer las cosas que es capaz de hacer.

«Quiere contribuir a estas victorias, y ha tenido un par de juegos en los que no ha podido por diferentes razones. Pero no cuestiono nada sobre su deseo de jugar un gran fútbol, ​​su deseo de ser un buen compañero de equipo, su deseo de estar aquí».