Los vehículos policiales llegaron a los manifestantes en Marruecos, la víctima fue reportada muerta, pero fue negado por un funcionario

Rabia, viviendo -Conta las protestas de los grupos juveniles Gen Z 212 de Marruecos nuevamente marcado por un incidente grave. A vehículo policial Según los informes, se estrelló contra un manifestante en la ciudad de OuJda, al noreste de Marruecos, el martes por la noche, hora local.

Leer también: La demostración de Genz durante días estalló en Marruecos, la estación de policía fue invadida por 2 muertos de cientos de arrestados



Según los informes de los medios locales y los activistas de los derechos humanos, el incidente causó que los manifestantes fueran asesinados y varios otros resultaron heridos. Sin embargo, la agencia oficial de noticias marroquí (MAP) solo mencionó que la víctima sufrió una lesión, sin confirmar las muertes.

Los funcionarios del gobierno también negaron la noticia de la muerte, las fuerzas de seguridad afirmaron haber actuado de acuerdo con los procedimientos para tratar con las masas.

Leer también: Revela fenómenos de oficina de la oficina, la forma en que la Generación Z se escapa del jefe tóxico y el pequeño salario



Manifestación Gen Z Marak, cientos de personas arrestadas

La ola de manifestaciones dirigidas por los jóvenes ha sido más de cinco días. El Ministerio del Interior marroquí declaró que más de 400 personas habían sido arrestadas desde que comenzó la acción, mientras que cientos de miembros de las fuerzas de seguridad y civiles resultaron heridos.

Leer también: Farhan, un estudiante de SMAN 62, escribió que la carta solicitada fue liberada del centro de detención después de ser arrestado para una manifestación, esta es la respuesta policial





Demo Ricuh Genz estalló en Marruecos

Enfrentan aún más difíciles después de que varios manifestantes arrojaron oficiales con piedras, quemando automóviles, para dañar a los bancos y tiendas en varias ciudades.

En la región sur, dos personas fueron reportadas muertas cuando las autoridades dispararon contra las masas que intentaron asaltar la estación de policía, a pesar de que el número aún no había sido confirmado por el gobierno.

El Grupo Genz 212, que organiza protestas a través de Tiktok, Instagram y Discord, confirma que sus principales demandas es la mejora de los servicios de salud, la educación y el proporcionar empleo.

Consideraron que el gobierno estaba más ocupado construyendo un estadio para Copa del Mundo 2030 en lugar de prestar atención a las necesidades básicas de la gente. Uno de los carteles virales en Rabat dice: «Al menos el estadio FIFA tiene un kit de primeros auxilios, nuestro hospital no lo es».

Gobierno promete el diálogo, las masas todavía están saliendo a las calles

La coalición del gobierno marroquí en su declaración declaró que estaba listo para abrir un diálogo con los jóvenes para encontrar soluciones reales a sus demandas. Sin embargo, el Grupo de Derechos Humanos acusó a las autoridades de llevar a cabo golpes brutales y arrestos arbitrarios, lo que en realidad empeoró la situación.