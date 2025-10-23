Los vehículos con sobrecarga y sobredimensión cero para 2027 ya no se pueden posponer

Surabaya, EN VIVO – Director General de Transporte Terrestre (Dirjen Hubdat) Ministerio de TransporteAan Suhanan invita a todas las partes interesadas relevantes a trabajar juntas para lograr el objetivo cero vehículo sobre dimensión sobre carga en 2027.

Lo transmitió durante una sesión informativa general en el grupo de discusión (FGD) del Plan de acción nacional para el manejo de vehículos más dimensionales y más cargados en Surabaya, Java Oriental, el jueves 23 de octubre de 2025.

«Quiero invitarnos a todos, incluidos amigos de asociaciones de transportistas, empresarios de logística o conductores, a comprometernos para hacerlo realidad. cero vehículo sobre dimensión sobre carga en 2027. Esto no se puede posponer más, según las instrucciones del presidente, porque el impacto es extraordinario, especialmente para la seguridad», subrayó Aan.

Ilustración de un camión de logística entregando mercancías. Foto : ENTRE FOTOS/Dedhez Anggara

El director general Aan explicó la gravedad del impacto de que los vehículos tengan más dimensiones y cargas. Esto se puede ver en los datos que muestran que el transporte de mercancías sobre dimensión sobre carga es el segundo país que más accidentes de tráfico produce después de las motos, con un porcentaje que oscila entre el 10-12% del total de accidentes que se producen.

«El impacto del vehículo es extraordinario sobre dimensión sobre carga hacia la seguridad. «Sin mencionar el impacto de las muertes en las víctimas que murieron, por lo que esto es muy preocupante», añadió.

No sólo la seguridad, continuó Aan, los vehículos más grandes y más cargados también dañan la infraestructura vial construida con el presupuesto estatal, acortan la vida útil de los vehículos y causan congestión y contaminación. En respuesta a esto, el Director General afirmó que el compromiso conjunto era importante para que esto sucediera. cero sobre dimensión sobre carga.

Este compromiso puede materializarse mediante la preparación de una hoja de ruta integral. El gobierno también ha preparado nueve Planes de Acción Nacionales (RAN) para el manejo de vehículos más dimensionales y más cargados, que se centran en la integración de datos, la aplicación de la ley digital y la armonización de regulaciones.

Esta RAN también contiene la cuestión de proporcionar incentivos y desincentivos para fomentar el cumplimiento por parte de las entidades comerciales de transporte de mercancías o los administradores de áreas industriales en la implementación de sobrecarga de dimensión cero.

En su presentación, Aan también descartó las preocupaciones sobre la implementación. cero sobre dimensión sobre carga cargará la economía. Según los resultados de una encuesta del BPS en las regiones de Yakarta y Java Occidental, se muestra que el aumento de los costes logísticos fue sólo del 3,3%, con un impacto muy pequeño en la inflación (0,02%-0,14%), y en realidad estuvo acompañado de un aumento del crecimiento económico del 0,06%-0,08%.