Los vaqueros toman una decisión ‘sorprendente’ sobre el novato antes de la pretemporada

El Dallas Cowboys‘están jugando en su primer juego de pretemporada el sábado, sin embargo, han tomado una decisión ligeramente extraña con respecto a la selección.

Como era de esperar, muchos veteranos titulares y bloqueos de la lista no están jugando en el primer juego de pretemporada del equipo, como se ha vuelto habitual para muchos equipos en la última media década más o menos.

Sin embargo, casi por unanimidad, todos los novatos tienen algo de tiempo de juego en tantos juegos antes del inicio de la temporada regular, para que sus cuerpos sean acostumbrados a la fisicalidad y la velocidad del NFLY para darles algo de experiencia de cómo se ven y se sienten los juegos de liga; Algunas prácticas corre para imitar su preparación real del día del juego.

Sin embargo, los Cowboys han decidido romper esa tendencia. Mientras que los veterinarios se mantienen al margen, según Todd Archer, Jon Machota del atletismo señala que el equipo también está tomando la decisión inesperada de mantener la guardia derecha inicial proyectada y la elección general del 12 de abril – Rookie Tyler Booker.

No jugando: Dak Prescott, Kavontae Turpin, Javonte Williams, Hunter Luepke, Terence Steele, Cooper Beebe, Tyler Booker, Jake Ferguson, Ceedee Lamb, George Pickens, John Stephens, Jack Sanborn, Daron Bland, Kaiir Elam, Donovan Wilson, Malik Hepheker, Sam Williams, Solomon Thomas – Todd Archer (@TodDarcher) 9 de agosto de 2025

Sorprendentemente, la selección de primera ronda de los Cowboys, RG Tyler Booker, no está jugando en el primer partido de la pretemporada – Jon Machota (@jonmachota) 9 de agosto de 2025

Los Cowboys rompen el consenso de pretemporada con la decisión de Tyler Booker

Algunos equipos optan por comenzar su primera ofensiva del equipo y/o defensa, y posteriormente los sacan del juego hacia el final del primer cuarto. Otros eligen no jugar a ningún jugador establecido, como el Rams de Los Ángeles Bajo entrenador en jefe, Sean McVay. Pero es bastante raro ver que los equipos no sacan sus nuevos novatos para un primer vistazo a la temporada regular.

La calidad general de los juegos es mucho más baja que en la temporada regular, por lo que tiene menos afectación en los cuerpos de los nuevos reclutas. Por consecuencia similar, puede ser más fácil para los jugadores de primer año hacer juegos de salpicadurasDarles, y de hecho fanáticos, una confianza extendida en la larga temporada agotadora.

Y de hecho, en el cómodo calor de agosto, no es como si los novatos se enfrenten a los elementos, que pueden encontrar en el invierno cuando la temperatura se enfría adecuadamente.

¿Por qué Tyler Booker no está jugando en el abridor de pretemporada?

No es obvio en este momento. Teniendo en cuenta que los Cowboys han tenido una suerte de lesiones bastante podridas en la temporada baja, en la que cuatro de los cinco titulares proyectados han enfrentado problemas relacionados con el médico en algún momento durante el último mes o dos.

Dos de esos jugadores permanecen marginados, apareando Tyler Guyton y la nueva adquisición de la Guardia del Agente libre, Robert Jones. Jones pasará alrededor de tres meses al margen con un hueso roto en el cuello, mientras que Guyton está en una carrera para estar listo para la apertura de la temporada contra el Filadelfia Eagles El 4 de septiembre, habiendo sufrido una fractura ósea en la rodilla antes en el campo de entrenamiento.

Por lo tanto, podría ser que el entrenador en jefe, Brian Schottenheimer, no quiere arriesgarse a perder a otro jugador por una lesión evitable. Especialmente dado que ese propietario y GM, Jerry Jones, hizo de la línea ofensiva una clave previa al draft Área de enfoque.

O tal vez Booker también está lidiando con un problema separado que no necesita ser exacerbado por un juego de contacto completo. Cualquiera sea la razón, los fanáticos probablemente quieran ver que su selección de draft de primera ronda temprana tenga un sentido de acción antes del comienzo de los juegos que importan.