Los vaqueros se preparan para la estrategia de los Panthers ‘sucios’ en la semana 6

Se la conoce como la “bola sucia” y por la vaquerosuno de los trabajos en equipos especiales este domingo en la Semana 6 contra los panterasel trabajo será limpiarlo.

El autor de esta pelota sucia es el pateador novato. Ryan Fitzgeraldquien ha desarrollado un nicho en los saques de salida: su habilidad para derribar líneas bajas e impredecibles que llegan justo antes de la línea de gol y obligan a los jugadores en el juego de vuelta a situaciones incómodas. Los oponentes ganan sólo 19,3 yardas en las devoluciones de patada de salida de los Panthers, la segunda mejor cifra de la NFL detrás de los Rams.

Fue algo contra lo que advirtió el entrenador de los Patriots, Mike Vrabel, cuando Nueva Inglaterra se enfrentó a los Panthers. Dijo Vrabel: «Empieza con el pateador, patea una buena patada, una patada sucia. Así que a veces ha confundido a los que devuelven. Los patea cuando los patea profundo. Están justo en la línea de gol, lo que te obliga a devolverlos».

Los Cowboys no pueden replicar la patada ‘sucia’ en la práctica

Y ahora es el turno de los Cowboys de descifrar las patadas de Fitzgerald. El entrenador de equipos especiales, Nick Sorensen, dijo que parte del problema es que es muy difícil replicar las patadas en la práctica.

“Es duro, porque no se consigue que las JARRAS (máquinas) les pateen, por mucho que lo intentamos”, Sorensen dijo. «Y luego Brandon (Aubrey)Brandon también los pateará. Intentará trabajar en ellos. Esos no son 100%. Algunos muchachos son mejores que otros, pero él también trata de darnos una visión diferente”.

Es un problema para los Cowboys porque, según las nuevas reglas, si Fitzgerald aterriza el balón en la llamada “zona de aterrizaje” y llega a la zona de anotación para un touchback, la siguiente serie comienza en la línea de 20 yardas.

Los Panthers también cubren bien las patadas

El entrenador de los Panthers, Dave Canales, le dio crédito no sólo al pie de Fitzgerald por el éxito de Carolina en los equipos especiales, sino también al entusiasmo con el que sus equipos de cobertura respaldan las patadas sucias. Con la incertidumbre del ángulo de aterrizaje, existe la posibilidad de una gran jugada para el grupo de cobertura.

Como dijo Canales: «Vimos todas las coberturas de inicio como equipo. Solo para mostrar el espíritu de nuestro estilo de juego, realmente creo que la cobertura de inicio ejemplifica lo que queremos ser y es por eso que amo los equipos especiales, pero especialmente en el inicio, especialmente cuando puedes comenzar el juego con una patada para poder mostrar el esfuerzo, el entusiasmo después de grandes lugares en los que celebran la dureza, juegan inteligentemente unos con otros y luego terminan cada jugada».

Vaqueros inseguros sobre el regreso de los hombres

No ayudará a ese habitual regresador de patadas. KaVontae Turpin Es probable que esté fuera en la Semana 6. Está día a día con una lesión en el pie, pero indicó en la práctica que es más probable que regrese para la Semana 7. Y, en términos generales, la buena noticia para los Cowboys es que los Panthers no son un gigante: están en el puesto 24 en la NFL en puntos, con 20.4.

Entonces, los Cowboys esperan que haya un número limitado de patadas de salida. Y esperarán estar listos cuando vengan.

«Así que intentamos trabajar un poco en eso ayer y hoy con nuestros muchachos. Pero son duros», dijo Sorensen. «No hay dos exactamente iguales. Y ya sabes, con el balón de fútbol, ​​la forma extraña que tiene, no se puede duplicar el lugar donde cae. Eso es lo que este tipo (Fitzgerald) ha hecho realmente bien».