Los vaqueros reciben un mensaje claro sobre la estrella de los Raiders, Maxx Crosby

Durante la temporada baja, el Asaltantes de Las Vegas tomó decisiones de personal para una respuesta rápida, como contratar a Pete Carroll, de 74 años, y canjear por el veterano mariscal de campo Geno Smith. Sin embargo, en medio de su récord de 2-5, está quedando claro que arreglar el Plata y el Negro podría requerir una toma de decisiones a largo plazo.

Como resultado, ¿podrían los Raiders comenzar a tomar decisiones sobre jugadores y entrenadores que no se ajusten al cronograma de una reconstrucción a largo plazo? El 21 de octubre Surgió un informe de Trey Wingo. con respecto a que Maxx Crosby esté en el mercado comercial de cara a la fecha límite de cambios de la NFL.

Un equipo que necesita un cazamariscales es el vaqueros de dallasquien cambió a Micah Parsons justo antes del 2025 NFL estación. Queda por ver si los Cowboys pueden o no hacer una oferta en la temporada baja para convencer a Crosby de ir a Dallas, pero al ex pateador de despeje de la NFL, Pat McAfee, le gustaría llegar a un acuerdo en el futuro.

“[Crosby] se ve tan genial » McAfee dijo en la edición del 21 de octubre de “The Pat McAfee Show”. «Sería un vaquero genial. Sería un vaquero genial. Y Jerry Jones dice: ‘Este [explative] El chico está disponible.‘

«Recuerda, dije: ‘Oye, ahora tengo estas selecciones. Nunca se sabe lo que va a pasar. La gente nunca piensa que traeré otro cazamariscales. Lo mismo, a un poco mayor tal vez. En realidad, esto chico, el es ya ha sido pagado. Este chico es un poco mayor.

“Nadie esperaría además que fuera más barato. Nadie esperaría que renunciara a un par primero por eso. Auge. Entonces Magia El hombre lo vuelve a hacer. Mira al hombre cordero logrando esto. Maxx Crosby ahora está llegando al mariscal de campo’”.

Maxx Crosby no será canjeado antes de la fecha límite

A pesar de su récord de 2-5 y el interés potencial de equipos como los Cowboys, los Raiders no están dispuestos a deshacerse de probablemente su activo más importante del equipo.

Tom Pelissero y Jane Slater de NFL Network han informado que el liderazgo de los Raiders se reunió con Crosby y le aseguró que no ser comercializado. Crosby ha enfatizado que su principal objetivo es ganar, pero también ha dejado claro que quiere ser parte de la construcción de una cultura ganadora en Las Vegas.

Será interesante ver si el Plata y Negro o el jugador tener esta misma postura en la temporada baja. Sin embargo, existe una oportunidad potencial para que un equipo rival presente una oferta con múltiples selecciones para alejar a Crosby, especialmente si los Raiders finalmente entienden que necesitan una reconstrucción a largo plazo en lugar de algo a corto plazo.

¿Debería Las Vegas considerar cambiar a Maxx Crosby?

Cambiar a Crosby probablemente traería a los Raiders un retorno considerable, a un precio mínimo dos selecciones de primera ronda. A sus 28 años, es un talento All-Pro que ha estado logrando números impresionantes a pesar del apoyo limitado a su alrededor. Colocarlo a la defensiva con otros jugadores de impacto podría aumentar esos números aún más.

No obstante, cualquier decisión a largo plazo sobre Crosby dependerá de lo que los Raiders pretendan hacer con Carroll. Una reconstrucción no se ajusta a su cronograma y si ese es el camino que toma la franquicia, entonces asegurar los activos debería ser una prioridad. Será interesante ver cómo se desarrolla esta temporada y su impacto en los Raiders de cara a 2026.