Los vaqueros podrían recibir buenas noticias por lesiones para la unidad de lucha

Entrando en la temporada, el Vaqueros pensó que habían hecho lo suficiente para asegurar un grupo lo suficientemente profundo en la secundaria, un grupo que podría estar encabezado por Daron suave y Trevon Diggscon Kaiir Elam, Caelen Carson y el novato Shavon Revel proporcionando profundidad en el camino.

No ha funcionado de esa manera. Bland se lesionó en la Semana 1 y solo regresó a la acción, Diggs ha sido So-So, Elam ha sido decepcionante y tanto Carson (lesión en la rodilla en el campamento) como Revel (que regresa de la cirugía de LCA en la universidad) aún no han jugado.

Combine la falta de profundidad con una pobre pase en la parte delantera, y las espaldas defensivas han sido una unidad acosada esta temporada, ya que Dallas ha cedido a 1,189 yardas de pasar tres semanas, por último en la última. NFL.

Shavon Revel, Caelan Carson elegible para ayudar a luchar contra CBS

Pero el paso de la semana 4 es grande en la NFL, porque significa Jugadores en la lista de cachorros (o la lista de lesiones que no son de fútbol, ​​como se debe a Revel porque su lesión se produjo antes de que lo recluten) puede comenzar a regresar a la práctica.

El Dallas Morning News esta semana ofreció actualizaciones sobre Revel y Carson. El Vaqueros Comenzará a evaluar qué tan rápido pueden recuperar a esos jugadores, y las primeras indicaciones son que Carson está listo para funcionar, pero Revel podría necesitar más tiempo.

El artículo informó que Carson, «se siente físicamente listo para regresar», y solo necesita autorización del Vaqueros Para volver al campo de práctica, que podría suceder el martes.

Sin embargo, Revel podría no estar listo para tomar el campo esta semana. Le dijo al DMN que todavía necesita otro escaneo para verificar el progreso de su rehabilitación antes de que pueda ser despejado, y debido a que no ha jugado fútbol competitivo en más de un año, volver a practicar no será suficiente para justificar ponerlo en los juegos.

Cowboys sopesando los pros y los contras de los retornos

El entrenador Brian Schottenheimer no es necesariamente contando con los jugadores para regresar, pero es, al menos, sobre la mesa. Buenas noticias para una defensa que aún necesita profundidad.

«Vamos a hablar sobre eso probablemente en esta noche y mañana. Creo que hay una posibilidad con un par de chicos», dijo Schottenheimer.

«No compartiré contigo quién, pero esas conversaciones son un poco tempranas para nosotros. Simplemente terminamos el juego, y ahora que comenzamos a prepararnos para prepararnos para el ChorrosTendremos una mejor idea. Pero existe la posibilidad de que puedas ver un poco de movimiento «.