Los vaqueros hacen un gran anuncio sobre Legend

El Dallas Cowboys están celebrando uno de sus grandes de todos los tiempos de sus días de Super Bowl.

Darren Woodson, de larga data, ganó el Premio Tom Landry, que recibió en la última práctica de la pretemporada de los Cowboys el miércoles en las instalaciones de práctica del equipo, The Star, en Frisco.

Los Cowboys otorgan el premio anualmente a una gran franquicia reconocida por sus esfuerzos dentro y fuera del campo.

Woodson pasó toda su carrera de 12 temporadas con los Cowboys, ganando tres homenajeados consecutivos de All-Pro, incluida la temporada de 1995, cuando ganaron el Super Bowl.

Woodson recibió el premio de Drew Pearson, el receptor abierto del Salón de la Fama de los Cowboys que ganó el premio en 2024.

¿Por qué Darren Woodson ganó el premio Tom Landry?

Woodson puede ser menos famoso que otros compañeros de equipo del Salón de la Fama como Troy Aikman, Emmitt Smith, Michael Irvin o Deion Sanders, pero se ha vuelto memorable en el Metroplex por sus esfuerzos caritativos.

«Fuera del campo, su legado continúa cuando Woodson ha hecho contribuciones significativas a su comunidad, tanto en Dallas como en Phoenix, donde creció y fue a la escuela secundaria y la universidad en el estado de Arizona», informó Nick Eatman de Dallascowboys.com. «Actualmente que vive en Dallas, Woodson es un miembro activo de la junta de la Fundación C5 de Texas, que ayuda a los jóvenes potenciales con recursos limitados a convertirse en líderes exitosos y responsables en sus comunidades».

Sin embargo, los de cierta edad también recordarán la consistencia de Woodson en el campo también. Woodson ayudó a Dallas a ganar tres Super Bowls, incluido 1993 cuando fue segundo en el equipo en tacleadas (155) y ayudó a los Cowboys a ganar su segundo campeonato consecutivo.

Woodson obtuvo cinco honores de Pro Bowl y fue incluido en el anillo de honor de los Cowboys.

Más de 30 grandes de los Cowboys estuvieron presentes para ver a Woodson recibir su honor, incluidos los compañeros de equipo del Super Bowl Charles Haley, Daryl «Moose» Johnston, Tony Casillas y Kevin Smith.

¿Darren Woodson está en el Salón de la Fama?

Woodson es uno de los pocos grandes de los Cowboys de mediados de los 90 que no han sido consagrados en Canton, Ohio. Sin embargo, Woodson ha sido finalista para el Salón de la Fama en tres años consecutivos, pero se ha quedado corto cada vez.

«Tengo que lidiar con eso», dijo Woodson, según Cowboys.com. «Quiero decir, es lo que es, hombre. Apesta, desearía poder entrar y agarrar esa chaqueta de oro, es un hombre doloroso, realmente lo es».