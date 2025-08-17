El Dallas Cowboys La defensa tiene un Micah Parsons-Seed Problem, pero hay diferentes decisiones que tomar en la posición del apoyador.

Específicamente, quién hace la lista y quién se queda atrás. Y Gary Davenport de Gary Davenport de Bleacher Report, claramente no es muy alto en el apoyador de los Cowboys, Damone Clark A quién sugiere que el equipo debería cortar antes del comienzo de la temporada regular, por una razón clara.

«Damone Clark no es una mala NFL apoyador «. Davenport escribió El jueves, «Hace dos años, después de recuperarse de la cirugía de fusión espinal, comenzó los 17 juegos para los Cowboys y registró más de 100 tacleadas en total.

Pero la seguridad convertida es una responsabilidad contra la carrera, y con los Cowboys reorganizando su cuerpo de apoyadores en la temporada baja, se encuentra bien en la tabla de profundidad «. Dallas mirando el cambio importante de los apoyadores de 2024

Los dos titulares del equipo de la temporada pasada, Eric Kendricks y Overshown de DeMarvionProbablemente no jugará un papel importante en la próxima temporada.

Kendricks no fue firmado por el equipo, mientras que Overshown sufrió una devastadora lesión en la rodilla en diciembre, destrozando su ACL, MCL y PCL. Aunque su pronóstico inicial implicaba que podría perderse la totalidad de la temporada 2025, los informes de la primavera sugieren que podría regresar como Temprano como a mitad de temporada.

Mientras tanto, señala Davenport, será Jack Sanborn – No Clarke, que tomará el papel de Overshown en el centro de la defensa, con una nueva adquisición comercial de temporada baja, Kenneth Murrayy ex selección de tercera ronda, Mina de la maristeríaTomar los otros lugares iniciales, por lo que ahorrar dinero en el contrato de Clarke podría terminar siendo un movimiento de ahorro de tapa claro.

Los vaqueros podrían estar motivados por razones financieras en una decisión de corte

«De todas las indicaciones en el campo de entrenamiento, el recién llegado Jack Sanborn será el» Dot Green Dot «de Dallas» hasta que DeMarvion Overshown regrese de una lesión «. Davenport continuó. “Probablemente sea flanqueado por su compañero firmante de agente libre Kenneth Murray Jr., con el marist liufau asumiendo el cargo de apoyador número 3.

Clark jugó 284 equipos especiales la temporada pasada, pero para un equipo de liquidez perennemente con límite como Dallas, $ 3.5 millones es mucho para jugar un equipo especial.