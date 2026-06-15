Los Vancouver Canucks apuntan a un movimiento sorpresa en el Draft de la NHL de 2026

Hace apenas unas breves temporadas, el Canucks de Vancouver terminaron en la cima de la División del Pacífico y con un equipo lleno de superestrellas, la expectativa era que pudieran competir por una Copa Stanley en las próximas temporadas.

Desafortunadamente, las cosas se han desmoronado por completo para el equipo desde entonces, y después de intercambiar al defensa estrella y capitán Quinn Hughes en 2025/26, terminaron el año como el peor equipo de la Liga Nacional de Hockey. En ese acuerdo, los Canucks recuperaron a un joven y talentoso defensa en Zeev Buium junto a Marco Rossi y Liam Ohgren, pero con el equipo ahora completamente en reconstrucción, necesitarán mucho más talento antes de que puedan ser considerados contendientes para los playoffs de la Copa Stanley nuevamente.

Comienza la reconstrucción en Vancouver

Si bien los Canucks todavía tienen algunos buenos nombres como Elias Pettersson, Brock Boeser y Thatcher Demko, este simplemente no es un equipo creado para el éxito, y este verano hicieron algunos cambios importantes desde el principio. Después de separarse del entrenador en jefe Adam Foote y del gerente general Patrik Allvin, el equipo incorporó algunas caras conocidas y contrató a Ryan Johnson y al Sedin. mellizos a roles clave en la oficina principal mientras promueve al entrenador en jefe de la AHL, Manny Malhotra, al nivel de la NHL.

Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer, y la siguiente fase de ese trabajo comienza en el Draft de la NHL de 2026, con los Canucks con la selección general número 3 junto con otras selecciones notables en los números 24 y 33 en general.

El enfoque está claramente en el número 3 en general, y con el hijo de Malhotra, Caleb, cumpliendo con todo lo que esta organización necesita para avanzar, ha habido grandes expectativas de que el centro de los Brantford Bulldogs se dirija a Vancouver este verano.

La oficina principal de los Canucks busca un defensa

Sin embargo, esa no es la única opción del equipo, ya que jugadores como Chase Reid, Carson Carels e Ivar Stenberg supuestamente atraen el interés de los Canucks en el puesto número 3 en general, y el equipo espera conseguir su próxima piedra angular de la franquicia en la selección. De hecho, según Frank Seravalli durante su aparición en el Escapada de los Blackhawks En el podcast, hay quienes en la oficina principal de los Canucks están presionando activamente para que haya un defensa en la selección.

En 2026, no hay escasez de defensores talentosos, y se espera que Reid, Carels, Keaton Verhoeff y Alberts Smits sean potenciales mejores jugadores de la NHL, lo que les dará a los Canucks mucho en qué pensar cuando tomen el tablero. Por supuesto, esto podría ser simplemente un plan de respaldo para Vancouver en el caso de que el Tiburones de San José pase a Stenberg en la segunda selección general, con la creencia generalizada en la NHL de que Reid podría ser una superestrella en el siguiente nivel.

Además de la decisión de los Canucks, está la capa adicional de que Malhotra es el hijo del ahora entrenador en jefe del equipo, y si bien eso puede no influir, claramente algunos en la oficina principal creen que esta generación de defensores es lo suficientemente buena como para usar una selección general número 3. Todo esto depende de cómo se desarrollen las dos primeras selecciones, con el potencial de que los Sharks cambien la selección número 2, pero en este momento, parece que los Canucks no pueden limitarse a un determinado jugador en el número 3 en general.