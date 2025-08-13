Los vampiros enfrentan el VIH/SIDA en la miniserie de Eduardo Casanova ‘Silencio’

Actor español-director Eduardo Casanova Toma la peste negra y las pandemias del VIH/SIDA en miniserie explosiva «Silencio» – así como femenina vampirosDe repente enfrentó la escasez de alimento humano «no contaminado».

«En tantas películas de terror, los monstruos están ocultos. Viven en la oscuridad, invisible, y las mujeres seropositivas también», dice Variedad.

“Cuando hablamos de la epidemia de VIH/SIDA, también en el cine, el enfoque está en los hombres homosexuales, a pesar de que esta enfermedad no reconoce el género. Piensas ‘Filadelfia‘. Para mí, eso es horrible, porque tenías un hombre blanco heterosexual [Tom Hanks] jugando el ejemplo. No lo ha experimentado él mismo «.

Según Casanova, «es la enfermedad más complicada del mundo».

«Realmente ya no mueres por eso, pero todavía te quedas en silencio porque el estigma es muy, muy fuerte. Aún más para las mujeres, porque los hombres homosexuales, o al menos los hombres homosexuales blancos, son como hombres heterosexuales. Tienen los mismos privilegios».

«En estos días, no puedes ingresar a 48 países si vives con el VIH, es difícil encontrar una pareja. Puede darte un trauma sexual, y, sin embargo, no puedes morir. Es el estigma el que mata y folla con las mentes de las personas afligidas. Y porque está relacionado con el sexo, y con la homosexualidad, ha sido demonizado por el sistema más poderoso, que es la iglesia».

Él dice: «No puedes romper el silencio porque el sistema, y el heteropatriarcado, no lo permite. Por eso siempre digo que el diablo es nuestro aliado. Porque lo que la iglesia representa siempre nos ha rechazado».

Nacido en 1991, Casanova ha ganado elogios de Viral Short «Eat My Shit», más tarde inspiró su característica de debut «Skins», que se estrenó en Berlerale. También está detrás de «Piety» y dos episodios de «Nacho».

En su serie de siglos-que se muestran en Locarno y compuesto por tres episodios, las hermanas vampiros intentan sobrevivir al mismo tiempo que lidian con sus propias emociones conflictivas. Amor, especialmente el que sintió por un humano, siendo lo peor de todos.

«Es una versión de campamento y kitsch de ‘Romeo y Julieta’. No, estoy bromeando.

«Entonces, de nuevo, si la audiencia vomita, siempre lo tomo como una buena señal».

Leticia Dólera, María Leon, Ana Polvorosa, Omar Ayuso, Lucía Díez y Ana Polvorosa asumen los roles que requirieron algunas prótesis impresionantes. «Es muy caro, por lo que la gente prefiere AI y CGI, pero me encanta este aspecto de viejas películas B», señala Casanova.

«No es como soy fanático de la serie de televisión. Prefiero las películas. Pero en este momento, la gente está enamorada de las series, y si no lo aceptas, si no evolucionas, no podrás filmar. Personalmente, no me importa el formato. Solo necesito poder contar mis historias», explica.

Él agrega: «Necesito escribir todo el tiempo. Necesito crear todo el tiempo. No puedo expresarme si no es a través del cine. Mi cine, mis historias … es toda mi jodida vida».

Pasando de escenas serias de miedo y rechazo emocional, incluso por los que declararon un amor incondicional, a mostrar a sus protagonistas de hace mucho tiempo literalmente organizar un espectáculo musical para la audiencia, no tenía miedo de chocar los tonos.

«Me encanta cuando veo algo y me siento confundido. Escucha, no creo en el género, y no creo en los géneros. El último capítulo de la serie se filmó en 16 mm, haciendo referencia a todos los trozos graves y sucios de Cine quinqui [Spanish genre popular at the end of the 1970s and in the 1980s, depicting marginalized people and starring non-professionals]. Me gusta mezclar las cosas «.

También le gusta ser divertido.

«Trato de serlo. Hago películas, y programas, para abrazos, aplausos y besos. Me gusta ser el bufón de la corte. Pero tengo mis traumas, como todo el mundo, y sería difícil escribir algo que sea pura comedia. Mi conciencia social siempre lo convierte en mi escritura».

Y sin embargo, su último trabajo podría ser el más accesible hasta ahora.

«Quiero ser un generoso chicatambién al dar entrevistas. Mucha gente me odia y mucha gente me ama, lo mismo ocurre con mi trabajo. Pero ahora, estoy tratando de complacer a todos ”, se ríe.

«Sé que es un poco tóxico, pero necesito amor y validación. Esa es mi debilidad, mi talón de Aquiles. No quiero que mi trabajo sea visto como este niño extraño que a nadie le gusta en la escuela. Es una extensión de mi cuerpo, y ahora quiero que sea aceptado».

«Silence» es producido por Gamera Studios, en coproducción con Apoyo Positivo y Antonio Abeledo SL.