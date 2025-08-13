Los usuarios pueden enviar una identificación para probar la edad

¿Eres un niño mirando YouTube? La plataforma propiedad de Google está probando tecnología en los EE. UU. Que puede predecir si tiene menos de 18 años, y agregar automáticamente ciertas restricciones a su cuenta.

YouTube dice que el movimiento tiene como objetivo proporcionar mejores protecciones para los usuarios más jóvenes. El miércoles, comenzó a implementar un «modelo de estimación de edad» en los EE. UU. Que usa la IA para determinar si alguien tiene menos de 18 años, independientemente del cumpleaños que haya ingresado en su cuenta.

Si el sistema basado en AI de YouTube calcula que alguien es probable que tenga menos de 18 años, colocará restricciones y agregará otras medidas de seguridad a la cuenta. Según YouTube, los usuarios «tendrán la opción de verificar su edad (a través de la identificación del gobierno, la selfie o una tarjeta de crédito) si cree que nuestro modelo de estimación de edad es incorrecto».

El despliegue de IA inicialmente cubrirá un «pequeño conjunto de usuarios» en los Estados Unidos para estimar su edad, «para que los adolescentes sean tratados como adolescentes y adultos como adultos», escribió James Beser, director senior de gestión de productos de los productos juveniles de YouTube, en la publicación de blog. «Esta tecnología nos permitirá inferir la edad de un usuario y luego usar esa señal, independientemente del cumpleaños en la cuenta, para ofrecer nuestras experiencias y protecciones de productos apropiados para la edad».

YouTube ha utilizado el aprendizaje automático para estimar las edades de los usuarios en otros países «durante algún tiempo, donde funciona bien», según Beser. En los Estados Unidos, YouTube «monitoreará de cerca la experiencia del usuario y se asociará con los creadores para asegurarse de que todo el ecosistema se beneficie de esta actualización», agregó.

Según YouTube, el modelo de estimación de edad utiliza una variedad de señales como la actividad de YouTube y la longevidad de la cuenta. Si el sistema determina que tiene menos de 18 años, se le notificará y «las protecciones estándar para cuentas para adolescentes en YouTube serán habilitados automáticamente».

Esas «protecciones» (que ya se aplican para los usuarios que le han dicho a YouTube que son menores de 18 años) incluyen: mostrar solo anuncios no personalizados; habilitando las herramientas de «bienestar digital» de forma predeterminada, incluidos «tomar un descanso» y recordatorios a la hora de acostarse; mostrar recordatorios sobre la privacidad al subir un video o comentar públicamente; minimizar las recomendaciones de videos con contenido que podrían ser «problemáticos si se ve en la repetición»; y bloquear el acceso a videos que están restringidos por edad solo para los espectadores de 18 años o más (determinado por YouTube o verificados por los usuarios).

Para los creadores, YouTube aplicará algunas protecciones adicionales, incluida la configuración de cargas como privadas de forma predeterminada para cualquier persona y restringir la capacidad de ganar regalos en transmisiones en vivo verticales. Si bien la plataforma de video espera que los cambios tengan un «impacto limitado» para la mayoría de los creadores, YouTube señaló que «algunos creadores pueden experimentar un cambio en su audiencia categorizado como adolescentes (menores de 18 años). Esto puede resultar en una disminución en los ingresos por AD ya que solo atendemos anuncios no personalizados a esos espectadores».

«YouTube fue una de las primeras plataformas en ofrecer experiencias diseñadas específicamente para los jóvenes, y estamos orgullosos de estar nuevamente a la vanguardia de la introducción de tecnología que nos permite ofrecer protecciones de seguridad mientras preservamos la privacidad de los adolescentes», escribió Beser en la publicación del blog. «Las familias confían en YouTube para proporcionar una experiencia segura y enriquecedora, y continuaremos invirtiendo para proteger su capacidad de explorar de manera segura en línea».